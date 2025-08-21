  • Спортс
  • Волейбол
  • Новости
  • Чемпионат мира по волейболу-2025 (жен). Бразилия сыграет с Грецией, США встретятся со Словенией, другие матчи
0

Чемпионат мира по волейболу-2025 (жен). Бразилия сыграет с Грецией, США встретятся со Словенией, другие матчи

22 августа в Таиланде стартует чемпионат мира по волейболу среди женщин.

Чемпионат мира по волейболу-2025

Женщины

22 августа

Группа А

Бангкок, Таиланд

Нидерланды – Швеция – 13.00

Таиланд – Египет – 16.30

Положение в группе: Нидерланды – 0 очков (0 игр), Таиланд – 0 (0), Швеция – 0 (0), Египет – 0 (0).

Группа B

Пхукет, Таиланд

Бельгия – Куба – 13.00

Италия – Словакия – 16.30

Положение в группе: Куба – 0 (0), Италия – 0 (0), Бельгия – 0 (0), Словакия – 0 (0).

Группа C

Чиангмай, Таиланд

Пуэрто-Рико – Франция – 12.00

Бразилия – Греция – 15.30

Положение в группе: Франция – 0 (0), Греция – 0 (0), Бразилия – 0 (0), Пуэрто-Рико – 0 (0).

Группа D

Накхонратчасима, Таиланд

Чехия – Аргентина – 12.00

США – Словения – 15.30

Положение в группе: Чехия – 0 (0), США – 0 (0), Словения – 0 (0), Аргентина – 0 (0). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Прямые трансляции – в Okko. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
результаты
сборная Словении жен
logoсборная Чехии жен
чемпионат мира жен
logoсборная США жен
logoсборная Нидерландов жен
logoсборная Бельгии жен
logoсборная Франции жен
logoсборная Аргентины жен
logoсборная Пуэрто-Рико жен
logoсборная Таиланда жен
logoсборная Греции жен
logoсборная Кубы жен
сборная Швеции жен
logoсборная Италии жен
logoсборная Словакии жен
сборная Бразилии жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Волейбол в Telegram
Материалы по теме
Российские волейболистки вновь обыграли команду Беларуси в товарищеском матче
17 августа, 15:29
Российские волейболистки обыграли сборную Беларуси в товарищеском матче
16 августа, 16:21
Лига наций. Польша обыграла Италию в финале, Бразилия одолела Словению в матче за 3-е место
23 августа, 13:34
Главные новости
FIVB о вьетнамских волейболистках, проваливших гендерный тест: «Дело передано в дисциплинарную комиссию для дальнейшей оценки»
4вчера, 09:48
Мужская сборная России по волейболу проведет два товарищеских матча с Беларусью
18 августа, 19:50
Российские волейболистки вновь обыграли команду Беларуси в товарищеском матче
17 августа, 15:29
Российские волейболистки обыграли сборную Беларуси в товарищеском матче
16 августа, 16:21
Волейболисты «Белогорья» досрочно завершили сбор в Белгороде в связи с оперативной обстановкой
1815 августа, 11:58
Двух вьетнамских волейболисток дисквалифицировали с чемпионата мира среди девушек до 21 года. Они провалили гендерный тест
8913 августа, 09:44
Лига наций. Польша обыграла Италию в финале, Бразилия одолела Словению в матче за 3-е место
23 августа, 13:34
Нижегородский волейбольный клуб АСК переименовали в «Горький»
63 августа, 07:40Фото
Лига наций. 1/2 финала. Италия обыграла Словению, Бразилия уступила Польше
12 августа, 19:19
Лига наций. 1/4 финала. Польша обыграла Японию, Франция уступила Словении, другие результаты
331 июля, 12:28
Ко всем новостям
Последние новости
Доигровщица Светлана Гатина покинула казанское «Динамо»
19 мая, 20:07
«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
19 ноября 2024, 20:08
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
528 августа 2024, 11:25
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
3 августа 2024, 14:50
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
131 июля 2024, 21:20
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
129 июля 2024, 17:37
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
19 июля 2024, 14:56
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
122 апреля 2024, 14:25
Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации
3 октября 2023, 17:21
VK проведет благотворительный турнир по волейболу среди команд IT-компаний
28 сентября 2023, 12:39Пользовательская новость