Чемпионат мира по волейболу-2025 (жен). Бразилия сыграет с Грецией, США встретятся со Словенией, другие матчи
22 августа в Таиланде стартует чемпионат мира по волейболу среди женщин.
Чемпионат мира по волейболу-2025
Женщины
22 августа
Группа А
Бангкок, Таиланд
Нидерланды – Швеция – 13.00
Таиланд – Египет – 16.30
Положение в группе: Нидерланды – 0 очков (0 игр), Таиланд – 0 (0), Швеция – 0 (0), Египет – 0 (0).
Группа B
Пхукет, Таиланд
Бельгия – Куба – 13.00
Италия – Словакия – 16.30
Положение в группе: Куба – 0 (0), Италия – 0 (0), Бельгия – 0 (0), Словакия – 0 (0).
Группа C
Чиангмай, Таиланд
Пуэрто-Рико – Франция – 12.00
Бразилия – Греция – 15.30
Положение в группе: Франция – 0 (0), Греция – 0 (0), Бразилия – 0 (0), Пуэрто-Рико – 0 (0).
Группа D
Накхонратчасима, Таиланд
Чехия – Аргентина – 12.00
США – Словения – 15.30
Положение в группе: Чехия – 0 (0), США – 0 (0), Словения – 0 (0), Аргентина – 0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Прямые трансляции – в Okko.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости