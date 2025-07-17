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Екатерина Гамова: «Проблемы со спортивной инфраструктурой детской – в целом по России. Бюджет распределяют так, что на спортивные школы недостаточно перечисляется»

Екатерина Гамова высказалась о проблемах финансирования детского спорта.

– Вообще, проблемы со спортивной инфраструктурой детской – в целом по России. Нет средств, возможностей, денег. Нет желания, возможно. Дети довольствуются тем, что есть. Обидно и грустно, потому что дети все-таки должны видеть праздник, соревнования и то, чем они занимаются, должны приносить удовольствие от того, что они выбрали. И эстетическое удовольствие тоже, или хотя бы какие-то нормальные условия (должны быть).

Бюджет, наверное, распределяют так, что на детские спортивные школы недостаточно перечисляется.

Ну потому что нет никому дела до спорта. Спорт живет за счет государственного финансирования. Финансирования не хватает, соответственно – спорт не развивается, залы приходят в упадок. Секций очень много платных, не у всех родителей есть возможность собирать деньги на то, чтобы вывезти ребенка на соревнования или на сборы. Это все влияет. Думаю, без поддержки финансовой улучшений явно не будет.

Грустно иногда смотреть на залы, в которых дети играют. Ушатанные, страшные залы, обшарпанные.

Мне дети рассказывали, как они играли в Воронеже, где под потолком ванна висела, чтобы не капало с потолка. Я не думаю, что это все добавляет нам какой-то радости и развития.

Маленькие зарплаты у тренеров. Я разговаривала с девочкой, которая в итоге открыла свою частную школу. Ей предложили работать тренером в государственной школе с зарплатой в 5 тысяч рублей. Опыта нет, часов наработанных нет, поэтому вот вам 5 тысяч рублей. Кто пойдет? Никто не пойдет. Она не пошла.

Мы спортивная супердержава за счет каких-то высших достижений и результатов, которые показывают спортсмены. Но мы можем быть намного лучше и продуктивнее, если мы будем активно развивать и вкладываться, поддерживать детский спорт. Особенно тренеров, которые могли бы и хотели бы работать с детьми, но не идут в силу финансовых (вопросов).

– Почему нет денег на спорт?

– Никто же не умирает от этого, правильно? Поэтому можно много и не выделять.

– То есть спорт не в приоритете?

– Он как бы в приоритете и как бы в государственной программе. И это тоже одна из направленностей, которая является рычагом политической жизни, как бы мы ни говорили о том, что спорт вне политики – это неправда. Все, что происходит внизу, там неинтересно. Нужен результат здесь и сейчас.

Детский спорт как-то поддерживают, он плывет, сами – на энтузиазме, на желании фанатов-тренеров, которые это продолжают, выдумывают и творят. Но это не тот приоритет, на который обращают больше внимания, – сказала двукратная чемпионка мира по волейболу в интервью Вите Кравченко. 

Опубликовала: Мария Величко
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