  • Спортс
  • Волейбол
  • Новости
  Чемпионат России по волейболу. 3-й тур. «Динамо-ЛО» обыграло «Кузбасс», петербургский «Зенит» встретится с «Новой», другие матчи
Чемпионат России по волейболу. 3-й тур. «Динамо-ЛО» обыграло «Кузбасс», петербургский «Зенит» встретится с «Новой», другие матчи

На чемпионате России по волейболу проходят матчи третьего тура.

Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

3-й тур

25 октября, суббота

Кузбасс – Динамо-ЛО – 1-3 (25:23, 23:25, 24:26, 20:25)

26 октября, воскресенье

Локомотив Новосибирск – МГТУ – 15.00

Урал – Газпром-Югра – 15.00

Нова – Зенит Санкт-Петербург – 17.00

Ярославич – Белогорье – 17.00

Динамо Москва – Факел – 18.30

27 октября, понедельник

Енисей – Зенит-Казань – 15.00

Горький – Нефтяник – 19.00

Турнирное положение: Зенит Санкт-Петербург – 2 победы – 0 поражений (6 очков), Зенит Казань – 2-0 (6), Локомотив – 2-0 (6), Нова – 2-0 (6), Ярославич – 2-0 (5), Динамо-ЛО – 2-1 (5), Енисей – 1-1 (4), Белогорье – 1-1 (3), Динамо Москва – 1-1 (3), Кузбасс – 1-2 (3), Горький – 1-1 (2), Факел – 0-2 (1), Урал – 0-2 (1), Оренбуржье – 0-2 (0), Газпром-Югра – 0-2 (0), МГТУ – 0-2 (0). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

