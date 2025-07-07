Зоран Гайич: «Российские волейболисты по праву считаются одними из сильнейших в мире. Они должны выступать на мировой арене»

Гайич заявил, что российские волейболисты считаются одними из лучших в мире.

7 июля 2025 года впервые отмечается Всемирный день волейбола.

«Российские волейболисты считаются одними из сильнейших в мире. Это они заслужили по праву многолетними успешными результатами.

Безусловно, волейбол является одним из самых популярных видов спорта в мире, он объединяет людей. Российские волейболисты также должны выступать на мировой арене», – сказал министр спорта Сербии Зоран Гайич.