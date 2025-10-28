Отбывшему срок за педофилию волейболисту ван де Вельде отказано в визе для участия в ЧМ в Австралии

Отбывшему срок за педофилию волейболисту отказано в визе для ЧМ в Австралии.

Въезд в страну запретили Стивену ван де Вельде , который выступает за сборную Нидерландов по пляжному волейболу в паре с Мэттью Имерсом. Чемпионат мира пройдет в Аделаиде с 14 по 23 ноября.

В 2016 году ван де Вельде был осужден на четыре года за изнасилование 12-летней девочки. Часть тюремного срока он отбыл в Великобритании, а затем был экстрадирован в Нидерланды, где вышел на свободу в 2018-м и затем вернулся в спорт.

В 2024-м волейболист участвовал в Олимпийских играх в Париже, где вместе с Иммерсом дошел до 1/8 финала.

«Правительство продолжит использовать все доступные средства, чтобы обеспечить австралийцам безопасность и чувство защищенности», – сказал министр внутренних дел Австралии Тони Берк.

