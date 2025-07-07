Александр Яременко: «Волейбол остается одной из самых любимых игр в России, а сейчас интерес к нашему виду спорта заметно растет»

Александр Яременко назвал волейбол одним из самых любимых видов спорта в России.

7 июля 2025 года впервые отмечается Всемирный день волейбола.

«Значимость этого праздника трудно переоценить. Если 9 февраля считается днем рождения волейбола, то 7 июля – день, когда его создатель Уильям Джозеф Морган представил игру общественности. Поэтому новая дата – еще один повод отдать дань уважения любимому виду спорта.

Что касается России – разумеется, 28 июля мы отметим 102-й день рождения отечественного волейбола. Столетие, как вы помните, мы отмечали всей страной с большим размахом. Это говорит о наших собственных исторических и победных традициях, которые развивают и популяризируют волейбол.

Этапы и финалы турниров по пляжному волейболу и волейболу на снегу по уровню организации не уступают международным, Суперлига по-прежнему считается одной из сильнейших в мире. И волейбол остается одной из самых любимых игр в нашей стране, а сейчас интерес к нашему виду спорта заметно растет», – сказал генеральный секретарь ВФВ.