Лига наций (жен). Италия встретится с Бельгией, Франция – с Японией, Бразилия обыграла Болгарию, другие матчи
Италия сыграет с Бельгией в женской Лиге наций по волейболу.
9 июля пройдут очередные матчи турнира.
Женщины
9 июля
Тиба, Япония
Болгария – Бразилия – 1-3 (21:25, 29:27, 10:25, 19:25)
Южная Корея – Польша – 9.30
Франция – Япония – 13.20
Апелдорн, Нидерланды
Чехия – Сербия – 14.00
Италия – Бельгия – 18.00
Нидерланды – Турция – 21.30
Арлингтон, США
Германия – Канада – 20.30
Доминиканская Республика – Китай – 0.00 (10 июля)
Таиланд – США – 3.30 (10 июля)
Турнирное положение: Бразилия – 8 побед – 1 поражение (23 очка), Италия – 8-0 (22), Польша – 7-1 (21), Турция – 7-1 (19), Япония – 6-2 (18), Китай – 5-3 (15), Германия – 4-4 (14), США – 4-4 (11), Чехия – 4-4 (10), Доминиканская Республика – 4-4 (9), Франция – 3-5 (10), Нидерланды – 3-5 (10), Болгария – 3-6 (9), Бельгия – 3-5 (8), Канада – 2-6 (5), Таиланд – 1-7 (5), Южная Корея – 1-7 (4), Сербия – 0-8 (5).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Селенкова
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