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Лига наций (жен). Италия встретится с Бельгией, Франция – с Японией, Бразилия обыграла Болгарию, другие матчи

Италия сыграет с Бельгией в женской Лиге наций по волейболу.

9 июля пройдут очередные матчи турнира.

Лига наций

Женщины

9 июля

Тиба, Япония

Болгария – Бразилия – 1-3 (21:25, 29:27, 10:25, 19:25)

Южная Корея – Польша – 9.30

Франция – Япония – 13.20

Апелдорн, Нидерланды

Чехия – Сербия – 14.00

Италия – Бельгия – 18.00

Нидерланды – Турция – 21.30

Арлингтон, США

Германия – Канада – 20.30

Доминиканская Республика – Китай – 0.00 (10 июля)

Таиланд – США – 3.30 (10 июля)

Турнирное положение: Бразилия – 8 побед – 1 поражение (23 очка), Италия – 8-0 (22), Польша – 7-1 (21), Турция – 7-1 (19), Япония – 6-2 (18), Китай – 5-3 (15), Германия – 4-4 (14), США – 4-4 (11), Чехия – 4-4 (10), Доминиканская Республика – 4-4 (9), Франция – 3-5 (10), Нидерланды – 3-5 (10), Болгария – 3-6 (9), Бельгия – 3-5 (8), Канада – 2-6 (5), Таиланд – 1-7 (5), Южная Корея – 1-7 (4), Сербия – 0-8 (5).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Мария Селенкова
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