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Лига наций. Бразилия сыграет с Польшей, США встретятся с Италией и другие матчи

29 июня пройдут очередные матчи мужской волейбольной Лиги наций.

Лига наций

Мужчины

29 июня

Бургас, Болгария

Словения – Япония – 12.00

Турция – Франция – 15.30

Болгария – Украина – 19.00

Белград, Сербия

Иран – Нидерланды – 14.00

Куба – Аргентина – 17.30

Германия – Сербия – 21.00

Чикаго, США

Китай – Канада – 20.30

Бразилия – Польша – 0.00 (30 июня)

США – Италия – 3.30 (30 июня)

Турнирное положение: Польша – 6 побед – 1 поражение (18 очков), Бразилия – 6–1 (17), Италия – 5-2 (14), Япония – 4-3 (12), Франция – 4-3 (12), Украина – 4-3 (12), Куба – 4-3 (12), Болгария – 4-3 (11), Аргентина – 4-3 (11), Словения – 4-3 (11), США – 4-3 (10), Германия – 3-4 (12), Иран – 3-4 (10), Канада – 2-4 (8), Китай – 2-5 (7), Турция – 2-5 (6), Нидерланды – 1-6 (3), Сербия – 1-6 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
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