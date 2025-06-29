Лига наций. Бразилия сыграет с Польшей, США встретятся с Италией и другие матчи
29 июня пройдут очередные матчи мужской волейбольной Лиги наций.
Лига наций
Мужчины
29 июня
Бургас, Болгария
Словения – Япония – 12.00
Турция – Франция – 15.30
Болгария – Украина – 19.00
Белград, Сербия
Иран – Нидерланды – 14.00
Куба – Аргентина – 17.30
Германия – Сербия – 21.00
Чикаго, США
Китай – Канада – 20.30
Бразилия – Польша – 0.00 (30 июня)
США – Италия – 3.30 (30 июня)
Турнирное положение: Польша – 6 побед – 1 поражение (18 очков), Бразилия – 6–1 (17), Италия – 5-2 (14), Япония – 4-3 (12), Франция – 4-3 (12), Украина – 4-3 (12), Куба – 4-3 (12), Болгария – 4-3 (11), Аргентина – 4-3 (11), Словения – 4-3 (11), США – 4-3 (10), Германия – 3-4 (12), Иран – 3-4 (10), Канада – 2-4 (8), Китай – 2-5 (7), Турция – 2-5 (6), Нидерланды – 1-6 (3), Сербия – 1-6 (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
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