Лига наций. Бразилия сыграет с Италией, США против Польши и другие матчи
28 июня пройдут очередные матчи мужской волейбольной Лиги наций.
Лига наций
Мужчины
28 июня
Бургас, Болгария
Словения – Франция – 15.30
Болгария – Турция – 19.00
Белград, Сербия
Германия – Иран – 17.30
Сербия – Аргентина – 21.00
Чикаго, США
Бразилия – Италия – 0.00 (29 июня)
США – Польша – 3.30 (29 июня)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Бразилия – 5 побед – 1 поражение (15 очков), Польша – 5-1 (15), Италия – 5-1 (13), Япония – 4-3 (12), Украина – 4-3 (12), Куба – 4-3 (12), Болгария – 4-2 (11), Словения – 4-2 (11), США – 4-2 (10), Иран – 3-3 (10), Франция – 3-3 (9), Германия – 2-4 (9), Аргентина – 3-3 (8), Канада – 2-4 (8), Китай – 2-5 (7), Турция – 1-5 (3), Сербия – 1-5 (3), Нидерланды – 1-6 (3).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
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