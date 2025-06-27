Лига наций. Украина сыграет с Японией, Китай встретится с Италией, Канада против Польши, другие матчи
27-28 июня пройдут очередные матчи мужской волейбольной Лиги наций.
Лига наций
Мужчины
27 июня
Бургас, Болгария
Украина – Япония – 15.00
Болгария – Словения – 19.30
Белград, Сербия
Аргентина – Иран – 17.30
Нидерланды – Куба – 21.00
Чикаго, США
Китай – Италия – 0.00 (28 июня)
Канада – Польша – 3.30 (28 июня)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Бразилия – 5 побед – 1 поражение (15 очков), Польша – 4-1 (13), Словения – 4-1 (11), Япония – 4-2 (11), Италия – 4-1 (10), США – 4-2 (10), Украина – 3-3 (10), Франция – 3-3 (9), Куба – 3-3 (9), Германия – 2-4 (9), Болгария – 3-2 (8), Аргентина – 3-2 (8), Канада – 2-3 (7), Иран – 2-3 (7), Китай – 2-4 (7), Турция – 1-5 (3), Нидерланды – 1-5 (3), Сербия – 1-5 (3).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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