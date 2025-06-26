Лига наций. Франция сыграет с Японией, Бразилия против Китая, Канада встретится с США и другие матчи
26 и 27 июня пройдут очередные матчи мужской Лиги наций по волейболу.
Лига наций
Мужчины
26 июня
Бургас, Болгария
Франция – Япония – 15.00
Турция – Украина – 18.30
Белград, Сербия
Нидерланды – Германия – 17.30
Сербия – Куба – 21.00
Чикаго, США
Бразилия – Китай – 0.00 (27 июня)
Канада – США – 3.30 (27 июня)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Польша – 4 победы – 1 поражение (13 очков), Бразилия – 4-1 (12), Словения – 4-1 (11), Италия – 4-1 (10), Япония – 3-2 (9), Болгария – 3-2 (8), Франция – 3-2 (8), Аргентина – 3-2 (8), США – 3-2 (7), Канада – 2-2 (7), Украина – 2-3 (7), Иран – 2-3 (7), Китай – 2-3 (7), Куба – 2-3 (6), Германия – 1-4 (6), Турция – 1-4 (3), Нидерланды – 1-4 (3), Сербия – 1-4 (3).
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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