Лига наций. Канада сыграет с Францией, Турция встретится с Польшей, другие матчи
14 июня Канада сыграет с Францией в матче мужской волейбольной Лиги наций.
Лига наций
Мужчины
14 июня
Сиань, Китай
Китай – Нидерланды – 10.00
Турция – Польша – 14.00
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Украина – Бразилия – 16.00
США – Словения – 19.30
Квебек, Канада
Канада – Франция – 23.30
Болгария – Германия – 3.00 (15 июня)
Турнирное положение: Польша – 2 победы – 0 поражений (6 очков), Япония – 2-1 (6), Украина – 2-0 (5), Словения – 2-0 (5), Италия – 2-1 (5), Аргентина – 2-1 (5), Бразилия – 1-1 (4), Болгария – 1-1 (3), Канада – 1-1 (3), Франция – 1-1 (3), Нидерланды – 1-1 (3), Китай – 1-1 (3), Куба – 1-2 (3), Сербия – 1-2 (3), США – 1-1 (2), Германия – 0-2 (2), Иран – 0-3 (2), Турция – 0-2 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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