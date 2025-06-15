0

Лига наций. Польша сыграет с Сербией, Бразилия встретится со Словенией и другие матчи

15 июня пройдут очередные матчи мужской волейбольной Лиги наций.

Лига наций

Мужчины

15 июня

Сиань, Китай

Нидерланды – Япония – 0-3 (18:25, 23:25, 18:25)

Китай – Турция – 10.00

Польша – Сербия – 14.00

Рио-де-Жанейро, Бразилия

Бразилия – Словения – 16.00

Украина – Иран – 19.30

Куба – США – 23.00

Квебек, Канада

Аргентина – Италия – 18.00

Германия – Франция – 21.30

Болгария – Канада – 1.00 (16 июня)

Турнирное положение: Польша – 3 победы – 0 поражений (9 очков),  Япония – 3-1 (9), Словения – 3-0 (8),Бразилия – 2-1 (6), Украина – 2-1 (6), Китай – 2-1 (6), Франция – 2-1 (5), Италия – 2-1 (5), Аргентина – 2-1 (5), Болгария – 2-1 (5), Канада – 1-2 (4), Нидерланды – 1-3 (3), Куба – 1-2 (3), Сербия – 1-2 (3), США – 1-2 (2), Германия – 0-3 (3), Иран – 0-3 (2), Турция – 0-3 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoсборная Словении
logoЛига наций
logoсборная Франции
logoсборная Японии
logoсборная Украины
logoсборная Польши
logoсборная США
logoсборная Италии во волейболу
результаты
logoсборная Китая
logoсборная Сербии
logoсборная Аргентины
logoсборная Кубы
logoсборная Германии
logoсборная Ирана
logoсборная Турции
logoсборная Болгарии
logoсборная Канады
logoсборная Бразилии
logoсборная Нидерландов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Волейбол в Telegram
Главные новости
Лига наций. Китай обыграл Нидерланды, Украина уступила Бразилии, Франция победила Канаду, другие результаты
12сегодня, 06:12
Лига наций. Франция обыграла Италию, Куба уступила Украине на тай-брейке и другие результаты
2вчера, 06:10
Лига наций. Польша обыграла Японию, Германия на тай-брейке уступила Италии, США одолели Иран, другие матчи
713 июня, 06:05
Лига наций. Польша обыграла Нидерланды, Аргентина одолела Францию, Бразилия победила Иран, другие результаты
1212 июня, 06:00
Лига наций (жен). США обыграли Южную Корею, Сербия уступила Канаде на тай-брейке и другие результаты
19 июня, 06:11
Лига наций (жен). Германия уступила Бразилии, Болгария обыграла Сербию на тай-брейке, другие результаты
58 июня, 06:00
Лига наций (жен). Япония обыграла Сербию, Италия разгромила Южную Корею, Чехия одолела США на тай-брейке, другие результаты
47 июня, 06:05
Лига наций (жен). Бразилия разгромила США, Германия уступила Италии на тай-брейке и другие результаты
56 июня, 06:05
Маркова о сборной России: «Эта команда способна на многое. Можем бороться за высшие медали»
5 июня, 08:28
Лига наций (жен). Италия победила США, Германия обыграла Южную Корею, другие результаты
85 июня, 05:55
Ко всем новостям
Последние новости
Доигровщица Светлана Гатина покинула казанское «Динамо»
19 мая, 20:07
«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
19 ноября 2024, 20:08
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
528 августа 2024, 11:25
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
3 августа 2024, 14:50
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
131 июля 2024, 21:20
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
129 июля 2024, 17:37
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
19 июля 2024, 14:56
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
122 апреля 2024, 14:25
Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации
3 октября 2023, 17:21
VK проведет благотворительный турнир по волейболу среди команд IT-компаний
28 сентября 2023, 12:39Пользовательская новость