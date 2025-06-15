Лига наций. Польша сыграет с Сербией, Бразилия встретится со Словенией и другие матчи
15 июня пройдут очередные матчи мужской волейбольной Лиги наций.
Лига наций
Мужчины
15 июня
Сиань, Китай
Нидерланды – Япония – 0-3 (18:25, 23:25, 18:25)
Китай – Турция – 10.00
Польша – Сербия – 14.00
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Бразилия – Словения – 16.00
Украина – Иран – 19.30
Куба – США – 23.00
Квебек, Канада
Аргентина – Италия – 18.00
Германия – Франция – 21.30
Болгария – Канада – 1.00 (16 июня)
Турнирное положение: Польша – 3 победы – 0 поражений (9 очков), Япония – 3-1 (9), Словения – 3-0 (8),Бразилия – 2-1 (6), Украина – 2-1 (6), Китай – 2-1 (6), Франция – 2-1 (5), Италия – 2-1 (5), Аргентина – 2-1 (5), Болгария – 2-1 (5), Канада – 1-2 (4), Нидерланды – 1-3 (3), Куба – 1-2 (3), Сербия – 1-2 (3), США – 1-2 (2), Германия – 0-3 (3), Иран – 0-3 (2), Турция – 0-3 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
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