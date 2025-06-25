Лига наций. Болгария сыграет с Японией, Италия встретится с Польшей, Китай против США, другие матчи
25 июня пройдут очередные матчи волейбольной Лиги наций.
Лига наций
Мужчины
25 июня
Бургас, Болгария
Украина – Франция – 12.30
Турция – Словения – 16.00
Болгария – Япония – 19.30
Белград, Сербия
Германия – Куба – 14.00
Нидерланды – Аргентина – 17.30
Сербия – Иран – 21.00
Чикаго, США
Италия – Польша – 20.30
Канада – Бразилия – 00.00
Китай – США – 03.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Польша – 4 победы – 0 поражений (12 очков), Япония – 3-1 (9), Бразилия – 3-1 (9), Италия – 3-1 (8), Словения – 3-1 (8), Канада – 2-2 (7), Украина – 2-2 (7), Китай – 2-2 (6), Франция – 2-2 (5), Болгария – 2-2 (5), Аргентина – 2-2 (5), США – 2-2 (5), Германия – 1-3 (6), Иран – 1-3 (4), Куба – 1-3 (3), Турция – 1-3 (3), Нидерланды – 1-3 (3), Сербия – 1-3 (3).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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