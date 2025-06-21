Лига наций (жен). Чехия сыграет с Таиландом, Япония встретится с Китаем, Франция против Сербии и другие матчи
Япония сыграет с Китаем, Нидерланды против США в женской Лиге наций по волейболу.
21 июня пройдут очередные матчи турнира.
Женщины
21 июня
Гонконг, Китай
Чехия – Таиланд – 11.30
Япония – Китай – 15.00
Стамбул, Турция
Доминиканская Республика – Бразилия – 16.00
Южная Корея – Турция – 19.30
Белград, Сербия
Нидерланды – США – 17.30
Франция – Сербия – 21.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Италия – 7 побед – 0 поражений (19 очков), Польша – 6-1 (18), Турция – 6-0 (16), Япония – 5-1 (16), Бразилия – 5-1 (14), Германия – 4-3 (13), Китай – 4-2 (12), Чехия – 3-3 (7), Болгария – 2-5 (7), Доминиканская Республика – 3-3 (7), Нидерланды – 2-4 (8), Франция – 2-4 (7), США – 2-4 (6), Бельгия – 2-5 (6), Канада – 2-5 (5), Таиланд – 1-5 (4), Южная Корея – 1-5 (3). Сербия – 0-6 (4).
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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