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Лига наций (жен). Таиланд сыграет с Италией, Канада встретится с Турцией, США против Польши, другие матчи

19 июня пройдут очередные матчи женской волейбольной Лиги наций.

Лига наций

Женщины

19 июня

Гонконг, Китай

Таиланд – Италия – 12.00

Болгария – Китай – 15.30

Стамбул, Турция

Бельгия – Доминиканская Республика – 16.00

Канада – Турция – 19.30

Белград, Сербия

США – Польша – 17.30

Германия – Сербия – 21.00

Турнирное положение: Япония – 5 побед – 0 поражений (14 очков), Италия – 5-0 (14), Турция – 5-0 (13), Польша – 4-1 (12), Бразилия – 4-1 (11), Китай – 3-2 (10), Германия – 3-2 (10), Нидерланды – 2-3 (8), Болгария – 2-3 (6), США – 2-3 (6), Канада – 2-3 (5), Чехия – 2-4 (4), Доминиканская Республика – 2-3 (4), Франция – 1-4 (4), Таиланд – 1-4 (4), Бельгия – 1-4 (3), Южная Корея – 1-4 (3). Сербия – 0-5 (4).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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