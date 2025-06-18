Лига наций (жен). Таиланд сыграет с Италией, Канада встретится с Турцией, США против Польши, другие матчи
19 июня пройдут очередные матчи женской волейбольной Лиги наций.
Лига наций
Женщины
19 июня
Гонконг, Китай
Таиланд – Италия – 12.00
Болгария – Китай – 15.30
Стамбул, Турция
Бельгия – Доминиканская Республика – 16.00
Канада – Турция – 19.30
Белград, Сербия
США – Польша – 17.30
Германия – Сербия – 21.00
Турнирное положение: Япония – 5 побед – 0 поражений (14 очков), Италия – 5-0 (14), Турция – 5-0 (13), Польша – 4-1 (12), Бразилия – 4-1 (11), Китай – 3-2 (10), Германия – 3-2 (10), Нидерланды – 2-3 (8), Болгария – 2-3 (6), США – 2-3 (6), Канада – 2-3 (5), Чехия – 2-4 (4), Доминиканская Республика – 2-3 (4), Франция – 1-4 (4), Таиланд – 1-4 (4), Бельгия – 1-4 (3), Южная Корея – 1-4 (3). Сербия – 0-5 (4).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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