Лига наций (жен). Япония сыграет с Италией, Канада встретится с Бразилией, Германия против Польши, другие матчи
20 июня пройдут очередные матчи женской волейбольной Лиги наций.
Лига наций
Женщины
20 июня
Гонконг, Китай
Болгария – Чехия – 12.00
Япония – Италия – 15.30
Стамбул, Турция
Южная Корея – Бельгия – 16.00
Канада – Бразилия – 19.30
Белград, Сербия
Франция – Нидерланды – 17.30
Германия – Польша – 21.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Италия – 6 побед – 0 поражений (17 очков), Турция – 6-0 (16), Польша – 5-1 (15), Япония – 5-0 (14), Германия – 4-2 (13), Китай – 4-2 (12), Бразилия – 4-1 (11), Нидерланды – 2-3 (8), Доминиканская Республика – 3-3 (7), Болгария – 2-4 (7), США – 2-4 (6), Канада – 2-4 (5), Чехия – 2-4 (4), Франция – 1-4 (4), Таиланд – 1-5 (4), Бельгия – 1-5 (3), Южная Корея – 1-4 (3). Сербия – 0-6 (4).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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