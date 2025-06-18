Лига наций (жен). Италия сыграет с Болгарией, Турция против Доминиканской Республики и другие матчи
18 июня пройдут очередные матчи женской волейбольной Лиги наций.
Лига наций
Женщины
18 июня
Гонконг, Китай
Болгария – Италия – 8.30
Таиланд – Япония – 12.00
Чехия – Китай – 15.30
Стамбул, Турция
Южная Корея – Канада – 12.30
Бельгия – Бразилия – 16.00
Доминиканская Республика – Турция – 19.30
Белград, Сербия
Франция – Германия – 14.00
Нидерланды – Польша – 17.30
Сербия – США – 21.00
Турнирное положение: Япония – 4 победы – 0 поражений (12 очков), Италия – 4-0 (11), Турция – 4-0 (10), Польша – 3-1 (10), Бразилия – 3-1 (8), Германия – 2-2 (8), Китай – 2-2 (7), Нидерланды – 2-2 (7), Болгария – 2-2 (6), Чехия – 2-2 (4), Доминиканская Республика – 2-2 (4), Канада – 2-2 (2), США – 1-3 (4), Франция – 1-3 (3), Таиланд – 1-3 (3), Бельгия – 1-3 (3), Сербия – 0-4 (3), Южная Корея – 0-4 (1).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
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