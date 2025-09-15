  • Спортс
Лешуков и Стояновский, Макрогузова и Шевцова стали победителями чемпионата России по пляжному волейболу

Определились чемпионы России по пляжному волейболу среди мужчин и женщин.

Чемпионат России по пляжному волейболу

Анапа

Мужчины

Финал

Илья Лешуков / Олег Стояновский – Федор Сабаев / Дмитрий Веретюк – 2-0 (21:11, 25:23)

Матч за бронзу

Алексей Гусев / Никита Лямин – Алексей Архипов / Василий Иванов – 2-1 (25:23, 15:21, 15:12)

Женщины

Финал

Надежда Макрогузова / Екатерина Шевцова – Мария Егорова / Мария Лазуренко – 2-0 (21:12, 21:18)

Матч за бронзу

Вероника Плотникова / Полина Тышкевич – Арина Ряжнова / Елизавета Лудкова – 2-0 (22:20, 21:14)

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
