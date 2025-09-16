Чемпионат мира по волейболу-2025. США сыграют с Кубой, Польша против Нидерландов и другие матчи
США сыграют с Кубой, Польша против Нидерландов на мужском ЧМ по волейболу.
17 сентября пройдут матчи третьего тура в группах B, D, E, G.
Чемпионат мира по волейболу-2025
Мужчины
Филиппины
Групповой этап
3-й тур
Группа B
Катар – Румыния – 5.30
Польша – Нидерланды – 13.00
Турнирное положение: Нидерланды – 2 победы – 0 поражений (6 очков), Польша – 2-0 (6), Катар – 0-2 (0), Румыния – 0-2 (0).
Группа D
Португалия – Колумбия – 5.00
США – Куба – 12.30
Турнирное положение: США – 2-0 (6), Португалия – 1-1 (3), Куба – 1-1 (3), Колумбия – 0-1 (0).
Группа Е
Болгария – Чили – 8.30
Словения – Германия – 16.00
Турнирное положение: Болгария – 2-0 (5), Словения – 1-1 (4), Германия – 1-1 (3), Чили - 0-2 (0).
Группа G
Канада – Турция – 9.00
Япония – Ливия – 16.30
Турнирное положение: Турция – 2-0 (6), Канада – 2-0 (6), Ливия – 0-2 (0), Япония – 0-2 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости