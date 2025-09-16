  • Спортс
  • Чемпионат мира по волейболу-2025. США сыграют с Кубой, Польша против Нидерландов и другие матчи
Чемпионат мира по волейболу-2025. США сыграют с Кубой, Польша против Нидерландов и другие матчи

США сыграют с Кубой, Польша против Нидерландов на мужском ЧМ по волейболу.

17 сентября пройдут матчи третьего тура в группах B, D, E, G.

Чемпионат мира по волейболу-2025

Мужчины

Филиппины

Групповой этап

3-й тур

Группа B

Катар – Румыния – 5.30

Польша – Нидерланды – 13.00

Турнирное положение: Нидерланды – 2 победы – 0 поражений (6 очков), Польша – 2-0 (6), Катар – 0-2 (0), Румыния – 0-2 (0).

Группа D

Португалия – Колумбия – 5.00

США – Куба – 12.30

Турнирное положение: США – 2-0 (6), Португалия – 1-1 (3), Куба – 1-1 (3), Колумбия – 0-1 (0).

Группа Е

Болгария – Чили – 8.30

Словения – Германия – 16.00

Турнирное положение: Болгария – 2-0 (5), Словения – 1-1 (4), Германия – 1-1 (3), Чили - 0-2 (0).

Группа G

Канада – Турция – 9.00

Япония – Ливия – 16.30

Турнирное положение: Турция – 2-0 (6), Канада – 2-0 (6), Ливия – 0-2 (0), Япония – 0-2 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
