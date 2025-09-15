  • Спортс
  • Волейбол
  • Новости
Чемпионат мира по волейболу-2025. Куба сыграет с Колумбией, Болгария против Словении, США встретятся с Португалией, другие матчи

Болгария сыграет со Словенией, США против Португалии на мужском ЧМ по волейболу.

15 сентября пройдут матчи второго тура в группах B, D, E, G.

Чемпионат мира по волейболу-2025 среди мужчин

Филиппины

Групповой этап

2-й тур

Группа B

Нидерланды – Румыния – 13.00

Польша – Катар – 16.30

Турнирное положение: Польша – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Нидерланды – 1-0 (3), Катар – 0-1 (0), Румыния – 0-1 (0).

Группа D

Куба – Колумбия – 5.00

CША – Португалия – 16.00

Турнирное положение: США – 1-0 (3), Португалия – 1-0 (3), Куба – 0-1 (0), Колумбия – 0-1 (0).

Группа Е

Германия – Чили – 8.30

Словения – Болгария – 12.30

Турнирное положение: Болгария – 1-0 (3), Словения – 1-0 (3), Германия – 0-1 (0), Чили - 0-1 (0).

Группа G

Турция – Ливия – 5.30

Япония – Канада – 9.00

Турнирное положение: Турция – 1-0 (3), Канада – 1-0 (3), Ливия – 0-1 (0), Япония – 0-1 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
