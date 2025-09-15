Чемпионат мира по волейболу-2025. Куба сыграет с Колумбией, Болгария против Словении, США встретятся с Португалией, другие матчи
Болгария сыграет со Словенией, США против Португалии на мужском ЧМ по волейболу.
15 сентября пройдут матчи второго тура в группах B, D, E, G.
Чемпионат мира по волейболу-2025 среди мужчин
Филиппины
Групповой этап
2-й тур
Группа B
Нидерланды – Румыния – 13.00
Польша – Катар – 16.30
Турнирное положение: Польша – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Нидерланды – 1-0 (3), Катар – 0-1 (0), Румыния – 0-1 (0).
Группа D
Куба – Колумбия – 5.00
CША – Португалия – 16.00
Турнирное положение: США – 1-0 (3), Португалия – 1-0 (3), Куба – 0-1 (0), Колумбия – 0-1 (0).
Группа Е
Германия – Чили – 8.30
Словения – Болгария – 12.30
Турнирное положение: Болгария – 1-0 (3), Словения – 1-0 (3), Германия – 0-1 (0), Чили - 0-1 (0).
Группа G
Турция – Ливия – 5.30
Япония – Канада – 9.00
Турнирное положение: Турция – 1-0 (3), Канада – 1-0 (3), Ливия – 0-1 (0), Япония – 0-1 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости