Чемпионат мира по волейболу-2025. Бразилия сыграет с Чехией, Аргентина встретится с Южной Кореей, Италия против Бельгии, другие матчи
Бразилия сыграет с Чехией, Италия – с Бельгией на мужском ЧМ по волейболу.
16 сентября пройдут матчи второго тура в группах А, С, F, H.
Чемпионат мира по волейболу-2025
Мужчины
Филиппины
Групповой этап
2-й тур
Группа А
Иран – Тунис – 8.30
Филиппины – Египет – 12.30
Положение в группе: Тунис – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Египет – 1-0 (3), Иран – 0-1 (0), Филиппины – 0-1 (0).
Группа C
Аргентина – Южная Корея – 5.30
Франция – Финляндия – 13.00
Положение в группе: Франция – 1-0 (3), Аргентина – 1-0 (2), Финляндия – 0-1 (1), Южная Корея – 0-1 (0).
Группа F
Украина – Алжир – 9.00
Италия – Бельгия – 16.00
Положение в группе: Бельгия – 1-0 (3), Италия – 1-0 (3), Алжир – 0-1 (0), Украина – 0-1 (0).
Группа H
Бразилия – Чехия – 5.00
Сербия – Китай – 16.30
Положение в группе: Чехия – 1-0 (3), Бразилия – 1-0 (3), Китай – 0-1 (0), Сербия – 0-1 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости