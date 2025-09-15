  • Спортс
Чемпионат мира по волейболу-2025. Бразилия сыграет с Чехией, Аргентина встретится с Южной Кореей, Италия против Бельгии, другие матчи

Бразилия сыграет с Чехией, Италия – с Бельгией на мужском ЧМ по волейболу.

16 сентября пройдут матчи второго тура в группах А, С, F, H.

Чемпионат мира по волейболу-2025

Мужчины

Филиппины

Групповой этап

2-й тур

Группа А

Иран – Тунис – 8.30

Филиппины – Египет – 12.30

Положение в группе: Тунис – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Египет – 1-0 (3), Иран – 0-1 (0), Филиппины – 0-1 (0).

Группа C

Аргентина – Южная Корея – 5.30

Франция – Финляндия – 13.00

Положение в группе: Франция – 1-0 (3), Аргентина – 1-0 (2), Финляндия – 0-1 (1), Южная Корея – 0-1 (0).

Группа F

Украина – Алжир – 9.00

Италия – Бельгия – 16.00

Положение в группе: Бельгия – 1-0 (3), Италия – 1-0 (3), Алжир – 0-1 (0), Украина – 0-1 (0).

Группа H

Бразилия – Чехия – 5.00

Сербия – Китай – 16.30

Положение в группе: Чехия – 1-0 (3), Бразилия – 1-0 (3), Китай – 0-1 (0), Сербия – 0-1 (0). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

