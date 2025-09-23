Сергею Тетюхину исполнилось 50 лет: «Я абсолютно доволен своей спортивной карьерой. Ничего не стал бы менять»

Сергею Тетюхину в день 50-летнего юбилея высказался о своей спортивной карьере.

Российский волейболист Тетюхин – олимпийский чемпион, серебряный и дважды бронзовый призер Игр, серебряный призер ЧМ, двукратный обладатель Кубка мира, четырехкратный победитель Лиги чемпионов. В 2021 году был включен в международный Зал славы волейбола.

«Я абсолютно доволен своей спортивной карьерой, в ней было много всего. Я много чего выиграл, хотя были и поражения – такая уж у нас судьба. И всегда была мотивация для возвращения после поражений. Хотя не уверен, что так бы долго выступал, если бы выиграл золото Олимпийских игр с первой попытки. Долго не мог реализовать главную мечту.

Поменял бы я что-то? Нет, ничего бы менять не стал. Я счастливый человек, у меня замечательная семья, занимаюсь любимым делом, много друзей.

Я рад, что сын (Павел, выступающий за клуб «Белогорье» – Спортс’’) развивается с каждым годом. Мне не хочется, чтобы его карьера прошла без международных матчей, ему нужно выступать на мировой арене и соперничать с сильнейшими.

Геннадий Яковлевич (Шипулин, тренер – Спортс’’) фактически заменил мне отца, когда родители еще не приехали в Белгород. Я жил в общежитии, а Геннадий Яковлевич говорил со мной, присматривал за мной. Он великий человек», – рассказал Тетюхин.

