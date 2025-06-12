Лига наций. Польша сыграет с Японией, Бразилия встретится с Кубой и другие матчи
12 июня пройдут очередные матчи мужской волейбольной Лиги наций.
Лига наций
Мужчины
12 июня
Сиань, Китай
Китай – Сербия – 3-0 (25:23, 25:23, 25:20)
Польша – Япония – 15.30
Квебек, Канада
Германия – Италия – 23.30
Аргентина – Канада – 3.00 (13 июня)
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Бразилия – Куба – 23.30
США – Иран – 3.00 (13 июня)
Турнирное положение: Бразилия – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Япония – 1-0 (3), Украина – 1-0 (3), Польша – 1-0 (3), Италия – 1-0 (3), Словения – 1-0 (3), Аргентина – 1-0 (3), Китай – 1-1 (3), Сербия – 1-1 (3), Канада – 1-0 (2), Германия – 0-1 (1), Франция – 0-1 (0), Болгария – 0-1 (0), Нидерланды – 0-1 (0), Турция – 0-1 (0), Куба – 0-1 (0), США – 0-1 (0), Иран – 0-1 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости