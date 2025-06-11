Лига наций. Польша обыграла Нидерланды, Аргентина встретится с Францией, Бразилия против Ирана, другие матчи
11 июня стартует мужская волейбольная Лига наций.
Лига наций
Мужчины
Сиань, Китай
Польша – Нидерланды – 3-1 (25:22, 22:25, 25:22, 25:22)
Китай – Япония – 0-3 (23:25, 14:25, 22:25)
Сербия – Турция – 3-1 (12:25, 25:22, 25:23, 25:23)
Квебек, Канада
Болгария – Италия – 18.00
Аргентина – Франция – 23.30
Германия – Канада – 3.00 (12 июня)
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Украина – США – 20.00
Бразилия – Иран – 23.30
Словения – Куба – 3.00 (12 июня)
Турнирное положение: Япония – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Сербия – 1-0 (3), Польша – 1-0 (3), Франция – 0-0 (0), Болгария – 0-0 (0), Германия – 0-0 (0), Италия – 0-0 (0), Словения – 0-0 (0), Аргентина – 0-0 (0), Бразилия – 0-0 (0), США – 0-0 (0), Куба – 0-0 (0), Иран – 0-0 (0), Канада – 0-0 (0), Украина – 0-0 (0), Нидерланды – 0-1 (0), Турция – 0-1 (0), Китай – 0-1 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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