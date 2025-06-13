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Лига наций. Япония сыграет с Сербией, Украина встретится с Кубой, Франция против Италии, другие матчи

13 июня пройдут очередные матчи мужской волейбольной Лиги наций.

Лига наций

Мужчины

13 июня

Сиань, Китай

Япония – Сербия – 12.00

Нидерланды – Турция – 15.30

Квебек, Канада

Болгария – Аргентина – 23.30

Франция – Италия – 3.00 (14 июня)

Рио-де-Жанейро, Бразилия

Украина – Куба – 23.30

Иран – Словения – 3.00 (14 июня)

Турнирное положение: Польша – 2 победы – 0 поражений (6 очков), Италия – 2-0 (5), Бразилия – 1-1 (4), Украина – 1-0 (3), Италия – 2-0 (5), Словения – 1-0 (3), Аргентина – 1-0 (3), Китай – 1-1 (3), Япония – 1-1 (3), Сербия – 1-1 (3), Канада – 1-0 (2), Куба – 1-1 (2), Германия – 0-2 (2), Франция – 0-1 (0), Болгария – 0-1 (0), Нидерланды – 0-1 (0), Турция – 0-1 (0), США – 0-1 (0), Иран – 0-1 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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