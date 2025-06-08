Лига наций (жен). Германия уступила Бразилии, Болгария обыграла Сербию на тай-брейке, другие результаты
Германия уступила Бразилии в матче женской волейбольной Лиги наций.
Лига наций
Женщины
7 июня
Пекин, Китай
Турция – Польша – 3-2 (25:21, 18:25, 25:23, 22:25, 15:7)
Китай – Франция – 3-0 (25:17, 25:18, 25:11)
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Германия – Бразилия – 2-3 (23:25, 25:21, 25:23, 20:25, 8:15)
Южная Корея – Чехия – 2-3 (25:17, 17:25, 25:21, 9:25, 9:15)
Оттава, Канада
Канада – Япония – 0-3 (24:26, 20:25, 19:25)
Болгария – Сербия – 3-2 (12:25, 25:19, 25:16, 10:25, 17:15)
Турнирное положение: Япония – 3 победы – 0 поражений (9 очков), Бразилия – 3-0 (8), Италия – 3-0 (8), Турция – 3-0 (8), Польша – 2-1 (7), Китай – 2-1 (6), Болгария – 2-1 (6), Доминиканская Республика – 2-1 (4), Чехия – 2-1 (4), Германия – 1-2 (5), Нидерланды – 1-2 (4), Франция – 1-2 (3), Бельгия – 1-2 (3), Канада – 1-2 (2), Сербия – 0-3 (2), США – 0-3 (1), Южная Корея – 0-3 (1), Таиланд – 0-3 (0).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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