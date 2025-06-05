8

Лига наций (жен). Италия победила США, Германия обыграла Южную Корею, другие результаты

4 июня стартовали матчи женской Лиги наций по волейболу.

Лига наций

Женщины

4 июня

Пекин, Китай

Франция – Турция – 1-3 (17:25, 25:23, 13:25, 14:25)

Таиланд – Польша – 0-3 (22:25, 24:26, 22:25)

Китай – Бельгия – 3-0 (25:18, 27:25, 25:13)

Оттава, Канада

Нидерланды – Япония – 0-3 (17:25, 15:25, 16:25)

Доминиканская Республика – Сербия – 3-2 (26:28, 19:25, 25:15, 25:20, 18:16)

Болгария – Канада – 2-3 (18:25, 12:25, 25:23, 25:19, 4:15)

Рио-де-Жанейро, Бразилия

США – Италия – 0-3 (13:25, 13:25, 28:30)

Чехия – Бразилия – 0-3 (21:25, 20:25, 17:25)

Южная Корея – Германия – 0-3 (17:25, 15:25, 21:25)

Турнирное положение: Германия – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Польша – 1-0 (3), Япония – 1-0 (3), Китай – 1-0 (3), Бразилия – 1-0 (3), Италия – 1-0 (3), Турция – 1-0 (3), Доминиканская Республика – 1-0 (2), Канада – 1-0 (2), Болгария – 0-1 (1), Сербия – 0-1 (1), Франция – 0-1 (0), Нидерланды – 0-1 (0), Чехия – 0-1 (0), США – 0-1 (0), Таиланд – 0-1 (0), Южная Корея – 0-1 (0), Бельгия – 0-1 (0).

Опубликовала: Мария Селенкова
logoсборная США жен
logoсборная Польши жен
logoсборная Болгарии жен
logoсборная Турции жен
logoсборная Чехии жен
logoсборная Таиланда жен
logoсборная Бельгии жен
logoсборная Канады жен
logoсборная Южной Кореи жен
Лига наций жен
logoсборная Сербии жен
logoсборная Китая жен
сборная Бразилии жен
сборная Японии жен
logoсборная Италии жен
результаты
logoсборная Доминиканской Республики жен
logoсборная Франции жен
logoсборная Германии жен
logoсборная Нидерландов жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Волейбол в Telegram
Материалы по теме
Россиянки обыграли действующих чемпионок мира. Наш волейбол настолько сильный?
482 июня, 10:15
Кубок Первого канала по волейболу. Россия обыграла Сербию в четырех сетах
331 июня, 20:05
Константин Ушаков о женской сборной: «У этой команды огромный потенциал, мы пока сами не понимаем, что можем»
331 мая, 20:40
Главные новости
Лига наций (жен). Франция сыграет с Бельгией, Турция встретится с Таиландом, Сербия против Японии, другие матчи
3сегодня, 06:06
Лига наций (жен). Бразилия разгромила США, Германия уступила Италии на тай-брейке и другие результаты
3сегодня, 06:05
Маркова о сборной России: «Эта команда способна на многое. Можем бороться за высшие медали»
вчера, 08:28
Иван Яковлев стал игроком «Белогорья»
4 июня, 18:15
Павел Панков: «Сборная России готова бороться и выигрывать главные турниры, которые проводятся в мире»
3 июня, 12:10
Гамова о женской сборной России по волейболу: «Смотрю на эту команду с большими ожиданиями и верю в отличные перспективы»
23 июня, 11:28
Капралова вернулась в «Локомотив» после аренды в Италии
12 июня, 09:21
Дмитрий Волков о победе над Сербией: «Была международная трехгодичная пауза, и поначалу мы чувствовали себя не очень комфортно»
2 июня, 06:51
Кубок Первого канала по волейболу. Россия обыграла Сербию в четырех сетах
331 июня, 20:05
Михаил Дегтярев: «Россия и Сербия разделяют истинные ценности олимпийского движения – стремление к миру, дружбе, уважению и взаимопониманию через спорт»
71 июня, 15:07
Ко всем новостям
Последние новости
Доигровщица Светлана Гатина покинула казанское «Динамо»
19 мая, 20:07
«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
19 ноября 2024, 20:08
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
528 августа 2024, 11:25
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
3 августа 2024, 14:50
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
131 июля 2024, 21:20
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
129 июля 2024, 17:37
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
19 июля 2024, 14:56
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
122 апреля 2024, 14:25
Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации
3 октября 2023, 17:21
VK проведет благотворительный турнир по волейболу среди команд IT-компаний
28 сентября 2023, 12:39Пользовательская новость