Лига наций (жен). Италия победила США, Германия обыграла Южную Корею, другие результаты
4 июня стартовали матчи женской Лиги наций по волейболу.
Женщины
4 июня
Пекин, Китай
Франция – Турция – 1-3 (17:25, 25:23, 13:25, 14:25)
Таиланд – Польша – 0-3 (22:25, 24:26, 22:25)
Китай – Бельгия – 3-0 (25:18, 27:25, 25:13)
Оттава, Канада
Нидерланды – Япония – 0-3 (17:25, 15:25, 16:25)
Доминиканская Республика – Сербия – 3-2 (26:28, 19:25, 25:15, 25:20, 18:16)
Болгария – Канада – 2-3 (18:25, 12:25, 25:23, 25:19, 4:15)
Рио-де-Жанейро, Бразилия
США – Италия – 0-3 (13:25, 13:25, 28:30)
Чехия – Бразилия – 0-3 (21:25, 20:25, 17:25)
Южная Корея – Германия – 0-3 (17:25, 15:25, 21:25)
Турнирное положение: Германия – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Польша – 1-0 (3), Япония – 1-0 (3), Китай – 1-0 (3), Бразилия – 1-0 (3), Италия – 1-0 (3), Турция – 1-0 (3), Доминиканская Республика – 1-0 (2), Канада – 1-0 (2), Болгария – 0-1 (1), Сербия – 0-1 (1), Франция – 0-1 (0), Нидерланды – 0-1 (0), Чехия – 0-1 (0), США – 0-1 (0), Таиланд – 0-1 (0), Южная Корея – 0-1 (0), Бельгия – 0-1 (0).
Опубликовала: Мария Селенкова
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