Лига наций (жен). Япония обыграла Сербию, Италия разгромила Южную Корею, Чехия одолела США на тай-брейке, другие результаты
6 июня прошли очередные матчи женской Лиги наций по волейболу.
Лига наций
Женщины
6 июня
Пекин, Китай
Франция – Бельгия – 3-1 (25:22, 13:25, 25:13, 25:19)
Турция – Таиланд – 3-0 (25:23, 25:14, 25:22)
Оттава, Канада
Доминиканская Республика – Нидерланды – 3-2 (22:25, 25:19, 28:26, 22:25, 15:13)
Сербия – Япония – 0-3 (19:25, 21:25, 13:25)
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Южная Корея – Италия – 0-3 (13:25, 13:25, 17:25)
Чехия – США – 3-2 (23:25, 20:25, 25:17, 25:20, 27:25)
Турнирное положение: Италия – 3 победы – 0 поражений (8 очков), Япония – 2-0 (6), Бразилия – 2-0 (6), Турция – 2-0 (6), Польша – 2-0 (6), Доминиканская Республика – 2-1 (4), Германия – 1-1 (4), Болгария – 1-1 (4), Нидерланды – 1-2 (4), Китай – 1-1 (3), Франция – 1-1 (3), Бельгия – 1-2 (3), Канада – 1-1 (2), Чехия – 1-1 (2), Сербия – 0-2 (1), США – 0-3 (1), Южная Корея – 0-2 (0), Таиланд – 0-3 (0).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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