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Лига наций (жен). Бразилия разгромила США, Германия уступила Италии на тай-брейке и другие результаты

5 июня прошли очередные матчи женской Лиги наций по волейболу.

Лига наций

Женщины

5 июня

Пекин, Китай

Бельгия – Таиланд – 3-1 (25:22, 25:23, 24:26, 25:23)

Китай – Польша – 1-3 (22:25, 25:20, 19:25, 21:25)

Оттава, Канада

Болгария – Доминиканская Республика – 3-1 (25:21, 30:32, 25:19, 31:29)

Канада – Нидерланды – 1-3 (18:25, 25:22, 15:25, 23:25)

Рио-де-Жанейро, Бразилия

Германия – Италия – 2-3 (25:22, 10:25, 25:20, 13:25, 9:15)

США – Бразилия – 0-3 (18:25, 17:25, 19:25)

Турнирное положение: Бразилия – 2 победы – 0 поражений (6 очков), Польша – 2-0 (6), Италия – 2-0 (5), Германия – 1-1 (4), Болгария – 1-1 (4), Япония – 1-0 (3), Китай – 1-1 (3), Турция – 1-0 (3), Нидерланды – 1-1 (3), Бельгия – 1-1 (3), Доминиканская Республика – 1-1 (2), Канада – 1-1 (2), Сербия – 0-1 (1), Франция – 0-1 (0), Чехия – 0-1 (0), Южная Корея – 0-1 (0), Таиланд – 0-2 (0), США – 0-2 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
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