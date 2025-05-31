Дегтярев об играх с Сербией: «Наша сборная играет под флагом и с гимном. И матчи согласованы с Европейской конфедерацией волейбола»

Европейская федерация волейбола согласовала официальный статус игр сборных России и Сербии.

Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

31 мая в Белграде россиянки проводят товарищеский матч с командой Сербии в рамках Кубка Первого канала. 1 июня сыграют мужские сборные.

Дегтярев присутствует на матче в компании министра спорта Сербии, олимпийского чемпиона Зорана Гайича.

«Наша сборная играет под флагом и с гимном. И матчи согласованы с Европейской конфедерацией волейбола.

Зоран – великий тренер, готовил олимпийских чемпионов в 2000 году. Сербская команда тогда выиграла. В России тренировал сборную, клубы. Мне очень приятно быть с ним рядом. Он дает очень точные и интересные комментарии.

И сотрудничество с Сербией будет только углубляться», – сказал Дегтярев.