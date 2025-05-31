  • Спортс
  • Волейбол
  • Новости
  • Марина Маркова: «Если бы после учебы в США вернулась домой, это было бы остановкой в международном волейболе. Мне хотелось больше поиграть за границей»
0

Марина Маркова: «Если бы после учебы в США вернулась домой, это было бы остановкой в международном волейболе. Мне хотелось больше поиграть за границей»

Волейболистка Марина Маркова объяснила, почему не вернулась в РФ после учебы.

Марковой 24 года, она родилась в Санкт-Петербурге. В 18 лет уехала учиться в США, выступала в волейбольной лиге Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). После окончания учебы играла в Италии и Турции. В сезоне-2024/25 в составе «Вакыфбанка» выиграла золото чемпионата Турции и дошла до полуфинала Лиги чемпионов. 

— Ты рассказывала, что после университета у тебя были предложения от клубов из России, Кореи и Италии. Кто предлагал в России и почему не выбрала этот вариант?

— Если честно, уже не помню, кто предлагал из России. Было предложение пойти на корейский драфт. Но поступили запросы из Италии и Турции. Выбор пал на Турцию. Одна из причин, почему не выбрала Россию, заключается в том, что мне хотелось больше поиграть за границей.

Если бы вернулась сразу домой, то это было бы остановкой в международном волейболе. Опять пришлось бы перестраиваться на наш волейбол, что заняло какое-то время.

— Почему именно Турция?

— Я выбрала хоть и не сильную команду, но в турецком чемпионате играет много звезд. Мне хотелось против них поиграть, улучшить свой уровень.

— В Италии вроде тоже неплохо в этом плане. Разве нет?

— Да. Но по деньгам больше было в Турции, — сказала Маркова.

Поговорили с нашей чудо-волейболисткой. Мировая звезда, про которую в России почти не знают

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
Марина Маркова
logoСпорт-Экспресс
logoсборная России по волейболу
Вакыфбанк
чемпионат Турции
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Волейбол в Telegram
Материалы по теме
Сергей Карякин: «Для себя я принял решение — под нейтральным флагом выступать не буду. Но у каждого свое мнение, никого не осуждаю»
31 мая, 14:33
Сергей Карякин: «На новые территории стараюсь выезжать регулярно. Но сейчас это сложнее в связи с моей официальной должностью»
131 мая, 14:24
Генсек РФС о том, могут ли помочь «Химкам» избежать ликвидации: «Собирать всем миром – не наша функция. Нельзя отправить деньги, причитающиеся другим клубам или детским школам»
830 мая, 21:58
Главные новости
Капралова вернулась в «Локомотив» после аренды в Италии
сегодня, 09:21
Дмитрий Волков о победе над Сербией: «Была международная трехгодичная пауза, и поначалу мы чувствовали себя не очень комфортно»
сегодня, 06:51
Кубок Первого канала по волейболу. Россия обыграла Сербию в четырех сетах
32вчера, 20:05
Михаил Дегтярев: «Россия и Сербия разделяют истинные ценности олимпийского движения – стремление к миру, дружбе, уважению и взаимопониманию через спорт»
7вчера, 15:07
Константин Ушаков о женской сборной: «У этой команды огромный потенциал, мы пока сами не понимаем, что можем»
331 мая, 20:40
Вице-президент FIVB: «Все мы знаем значение российской команды. Сейчас они не могут участвовать в соревнованиях, но, вероятно, в скором будущем это изменится»
431 мая, 19:22
Кубок Первого канала по волейболу (жен). Россия на тай-брейке обыграла Сербию
3631 мая, 18:30
Дегтярев об играх с Сербией: «Наша сборная играет под флагом и с гимном. И матчи согласованы с Европейской конфедерацией волейбола»
231 мая, 18:01
Марина Маркова: «В Турции любят придумывать прозвища игрокам. Меня назвали Хюррем Султан»
31 мая, 15:46
Россия и Сербия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта
731 мая, 11:21
Ко всем новостям
Последние новости
Доигровщица Светлана Гатина покинула казанское «Динамо»
19 мая, 20:07
«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
19 ноября 2024, 20:08
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
528 августа 2024, 11:25
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
3 августа 2024, 14:50
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
131 июля 2024, 21:20
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
129 июля 2024, 17:37
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
19 июля 2024, 14:56
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
122 апреля 2024, 14:25
Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации
3 октября 2023, 17:21
VK проведет благотворительный турнир по волейболу среди команд IT-компаний
28 сентября 2023, 12:39Пользовательская новость