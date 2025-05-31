Марина Маркова: «Если бы после учебы в США вернулась домой, это было бы остановкой в международном волейболе. Мне хотелось больше поиграть за границей»

Волейболистка Марина Маркова объяснила, почему не вернулась в РФ после учебы.

Марковой 24 года, она родилась в Санкт-Петербурге. В 18 лет уехала учиться в США, выступала в волейбольной лиге Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). После окончания учебы играла в Италии и Турции. В сезоне-2024/25 в составе «Вакыфбанка» выиграла золото чемпионата Турции и дошла до полуфинала Лиги чемпионов.

— Ты рассказывала, что после университета у тебя были предложения от клубов из России, Кореи и Италии. Кто предлагал в России и почему не выбрала этот вариант?

— Если честно, уже не помню, кто предлагал из России. Было предложение пойти на корейский драфт. Но поступили запросы из Италии и Турции. Выбор пал на Турцию. Одна из причин, почему не выбрала Россию, заключается в том, что мне хотелось больше поиграть за границей.

Если бы вернулась сразу домой, то это было бы остановкой в международном волейболе. Опять пришлось бы перестраиваться на наш волейбол, что заняло какое-то время.

— Почему именно Турция?

— Я выбрала хоть и не сильную команду, но в турецком чемпионате играет много звезд. Мне хотелось против них поиграть, улучшить свой уровень.

— В Италии вроде тоже неплохо в этом плане. Разве нет?

— Да. Но по деньгам больше было в Турции, — сказала Маркова.

Поговорили с нашей чудо-волейболисткой. Мировая звезда, про которую в России почти не знают