Чемпионат России по волейболу. 11-й тур. «Енисей» сыграет с московским «Динамо», «Горький» против «Локомотива» и другие матчи
«Белогорье» сыграет с «Кузбассом» в чемпионате России по волейболу.
С 3 по 7 декабря пройдут матчи 11-го тура мужского чемпионата России по волейболу.
Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
11-й тур
3 декабря
Белогорье – Кузбасс – 3:1 (25:18, 25:19, 23:25, 25:18)
5 декабря
Енисей – Динамо Москва – 14.30
Горький – Локомотив – 18.30
6 декабря
Урал – Динамо-ЛО – 14.00
Зенит Санкт-Петербург – Зенит Казань – 16.30
МГТУ – Газпром-Югра – 16.30
Ярославич – Нова – 17.00
7 декабря
Оренбуржье – Факел – 16.00
Турнирное положение: Зенит-Казань – 10 побед – 1 поражение (28 очков), Локомотив – 9-1 (27 очков), Зенит Санкт-Петербург – 8-2 (26), Белогорье – 8-3 (24), Динамо Москва – 8-2 (23), Енисей – 7-3 (22), Динамо-ЛО – 6-5 (16), Нова – 5-5 (16), Газпром-Югра – 4-6 (10), Горький – 4-6 (10), Урал – 3-7 (10), Оренбуржье – 3-7 (9), Факел – 2-8 (7), Ярославич – 2-8 (7), Кузбасс – 2-9 (7), МГТУ – 1-9 (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
