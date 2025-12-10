Чемпионат России по волейболу (жен). 13-й тур. Казанское «Динамо» обыграло «Заречье», «Протон» уступил московскому «Динамо», другие результаты

Казанское «Динамо» обыграло «Заречье» женском чемпионате России по волейболу.

С 9 по 10 декабря прошли матчи 13-го тура женского чемпионата России по волейболу.

Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Женщины

13-й тур

9 декабря, вторник

Минчанка – Омичка – 1-3 (20:25, 25:23, 23:25, 20:25)

10 декабря, среда

Динамо Ак-Барс Казань – Заречье-Одинцово – 3-1 (15:25, 25:19, 25:18, 25:16)

Динамо-Метар – Ленинградка – 1-3 (25:21. 23:25, 16:25, 19:25)

Динамо Краснодар – Локомотив – 0-3 (22:25, 22:25, 23:25)

Динамо Москва – Протон – 3-1 (23:25, 25:12, 25:22, 25:18)

Тулица – Корабелка – 2-3 (25:16, 24:26, 29:31, 25:18, 12:15)

Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань – 12 побед – 1 поражение (36 очков), Заречье-Одинцово – 10-3 (30), Уралочка – 8-4 (27), Локомотив – 8-5 (24), Ленинградка – 8-5 (23), Динамо Москва – 7-6 (21), Корабелка – 7-6 (20), Омичка – 6-7 (19), Протон – 6-7 (18), Тулица – 5-8 (16), Динамо-Метар – 5-8 (12), Динамо Краснодар – 3-10 (9), Енисей – 3-9 (8), Минчанка – 2-11 (7).