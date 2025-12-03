  • Спортс
Чемпионат России по волейболу. 14-й тур. «Динамо-ЛО» на тай-брейке уступило казанскому «Зениту»

«Динамо-ЛО» уступило казанскому «Зениту» в чемпионате России по волейболу.

3 декабря прошел матч 14-го тура мужского чемпионата России по волейболу между «Динамо-ЛО» и казанским «Зенитом». Победу на тай-брейке одержала команда из Казани.

Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

14-й тур

3 декабря

Динамо-ЛО – Зенит Казань – 2-3 (25:19, 16:25, 16:25, 25:15, 8:15)

Турнирное положение: Зенит-Казань – 10 побед – 1 поражение (28 очков), Локомотив – 9-1 (27 очков), Зенит Санкт-Петербург – 8-2 (26), Белогорье – 8-3 (24), Динамо Москва – 8-2 (23), Енисей – 7-3 (22), Динамо-ЛО – 6-5 (16), Нова – 5-5 (16), Газпром-Югра – 4-6 (10), Горький – 4-6 (10), Урал – 3-7 (10), Оренбуржье – 3-7 (9), Факел – 2-8 (7), Ярославич – 2-8 (7), Кузбасс – 2-9 (7), МГТУ – 1-9 (3).

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
