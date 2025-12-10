Чемпионат России по волейболу. 12-й тур. «Локомотив» уступил «Факелу», казанский «Зенит» обыграл «Кузбасс», другие результаты
Московское «Динамо» обыграло «Ярославич» в чемпионате России по волейболу.
9-10 декабря прошли матчи 12-го тура мужского чемпионата России по волейболу.
Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
12-й тур
9 декабря, вторник
Динамо Москва – Ярославич – 3-2 (25:23, 23:25, 21:25, 25:17, 22:20)
Динамо-ЛО – Газпром-Югра – 3-0 (25:21, 25:17, 25:18)
Горький – Енисей – 1-3 (23:25, 21:25, 25:17, 26:28)
МГТУ – Белогорье – 0-3 (17:25, 19:25, 21:25)
10 декабря, среда
Локомотив – Факел – 1-3 (25:18, 23:25, 19:25, 18:25)
Нова – Урал – 3-1 (25:23, 23:25, 25:15, 25:23)
Зенит Санкт-Петербург – Оренбуржье – 3-0 (25:19, 25:17, 25:18)
Зенит-Казань – Кузбасс – 3-0 (25:19, 25:18, 25:22)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Зенит-Казань – 11 побед – 1 поражение (31 очко), Локомотив – 10-2 (30), Динамо Москва – 10-2 (28), Белогорье – 9-3 (27), Зенит Санкт-Петербург – 8-3 (26), Енисей – 8-4 (25), Динамо-ЛО – 8-5 (22), Нова – 5-6 (16), Газпром-Югра – 5-7 (13), Факел – 4-8 (13), Ярославич – 3-9 (11), Горький – 4-8 (10), Урал – 3-8 (10), Оренбуржье – 3-8 (9), Кузбасс – 2-9 (7), МГТУ – 1-11 (3).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости