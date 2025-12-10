  • Спортс
  • Волейбол
  • Новости
  • Чемпионат России по волейболу. 12-й тур. «Локомотив» уступил «Факелу», казанский «Зенит» обыграл «Кузбасс», другие результаты
4

Чемпионат России по волейболу. 12-й тур. «Локомотив» уступил «Факелу», казанский «Зенит» обыграл «Кузбасс», другие результаты

Московское «Динамо» обыграло «Ярославич» в чемпионате России по волейболу.

9-10 декабря прошли матчи 12-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

12-й тур

9 декабря, вторник

Динамо Москва – Ярославич – 3-2 (25:23, 23:25, 21:25, 25:17, 22:20)

Динамо-ЛО – Газпром-Югра – 3-0 (25:21, 25:17, 25:18)

Горький – Енисей – 1-3 (23:25, 21:25, 25:17, 26:28)

МГТУ – Белогорье – 0-3 (17:25, 19:25, 21:25)

10 декабря, среда

Локомотив – Факел – 1-3 (25:18, 23:25, 19:25, 18:25)

Нова – Урал – 3-1 (25:23, 23:25, 25:15, 25:23)

Зенит Санкт-Петербург – Оренбуржье – 3-0 (25:19, 25:17, 25:18)

Зенит-Казань – Кузбасс – 3-0 (25:19, 25:18, 25:22)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положениеЗенит-Казань – 11 побед – 1 поражение (31 очко), Локомотив – 10-2 (30), Динамо Москва – 10-2 (28), Белогорье – 9-3 (27), Зенит Санкт-Петербург – 8-3 (26), Енисей – 8-4 (25), Динамо-ЛО – 8-5 (22), Нова – 5-6 (16), Газпром-Югра – 5-7 (13), Факел – 4-8 (13), Ярославич – 3-9 (11), Горький – 4-8 (10), Урал – 3-8 (10), Оренбуржье – 3-8 (9), Кузбасс – 2-9 (7), МГТУ – 1-11 (3).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
МГТУ
результаты
logoКузбасс
logoЗенит-Казань
logoУрал
Горький (Нижний Новгород)
Динамо Ленинградская область
чемпионат России
logoЯрославич
logoЗенит Санкт-Петербург
Оренбуржье (Нефтяник)
Енисей
logoЛокомотив Новосибирск
logoФакел
logoНОВА
logoДинамо Москва
logoГазпром-Югра
logoБелогорье
