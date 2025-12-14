  • Спортс
  Чемпионат России по волейболу (жен). 14-й тур. Московское «Динамо» обыграло «Корабелку», «Локомотив» одолел «Минчанку», другие матчи
Чемпионат России по волейболу (жен). 14-й тур. Московское «Динамо» обыграло «Корабелку», «Локомотив» одолел «Минчанку», другие матчи

«Уралочка» обыграла «Ленинградку» в женском чемпионате России по волейболу.

С 13 по 15 декабря прошли матчи 14-го тура женского чемпионата России по волейболу.

Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Женщины

14-й тур

13 декабря

Динамо-Метар – Заречье-Одинцово – 0-3 (21:25, 21:25, 21:25)

Динамо Казань – Протон – 2-3 (25:17, 17:25, 25:19, 21:25, 13:15)

14 декабря

Уралочка – Ленинградка – 3-0 (25:17, 25:15, 25:22)

Динамо Москва – Корабелка – 3-0 (26:24, 26:24, 25:18)

Локомотив – Минчанка – 3-1 (25:12, 18:25, 25:20, 25:16)

15 декабря

Омичка – Енисей – 16.00

Тулица – Динамо Краснодар – 17.00

Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань – 12 побед – 2 поражения (37 очков), Заречье-Одинцово – 11-3 (33), Уралочка – 9-4 (30), Локомотив – 9-5 (27), Динамо Москва – 8-6 (24), Ленинградка – 8-5 (23), Протон – 7-7 (20), Корабелка – 7-7 (20), Омичка – 6-7 (19), Тулица – 5-8 (16), Динамо-Метар – 5-9 (12), Динамо Краснодар – 3-10 (9), Енисей – 3-9 (8), Минчанка – 2-12 (7).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

