Чемпионат России по волейболу. 13-й тур. Петербургский «Зенит» уступил «Факелу», «Зенит» из Казани обыграл МГТУ и другие результаты
Петербургский «Зенит» уступил «Факелу» в чемпионате России по волейболу.
13-14 декабря прошли матчи 13-го тура мужского чемпионата России по волейболу.
Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
13-й тур
13 декабря
Енисей – Локомотив – 1-3 (25:22, 18:25, 19:25, 21:25)
Оренбуржье – Кузбасс – 3-2 (25:19, 21:25, 21:25, 25:10, 15:13)
Динамо-ЛО – Белогорье – 3-2 (16:25, 25:22, 25:23, 21:25, 21:19)
14 декабря
Факел – Зенит Санкт-Петербург – 3-1 (25:21, 21:25, 25:22, 25:21)
Газпром-Югра – Нова – 0-3 (18:25, 23:25, 20:25)
Ярославич – Горький – 0-3 (21:25, 20:25, 14:25)
Зенит Казань – МГТУ – 3-0 (25:17, 25:20, 25:11)
Динамо Москва – Урал – 3-0 (25:17, 25:19,25:20)
Турнирное положение: Зенит-Казань – 13 побед – 1 поражение (37 очков), Локомотив – 11-2 (33), Динамо Москва – 11-2 (31), Зенит Санкт-Петербург – 9-4 (28), Белогорье – 9-4 (28), Енисей – 8-5 (25), Динамо-ЛО – 9-5 (22), Нова – 7-6 (22), Факел – 5-8 (16), Газпром-Югра – 5-7 (14), Горький – 5-8 (13), Оренбуржье – 4-8 (11), Ярославич – 3-10 (11), Урал – 3-10 (10), Кузбасс – 2-11 (8), МГТУ – 1-12 (3).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
