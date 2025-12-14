  • Спортс
2

Чемпионат России по волейболу. 13-й тур. Петербургский «Зенит» уступил «Факелу», «Зенит» из Казани обыграл МГТУ и другие результаты

Петербургский «Зенит» уступил «Факелу» в чемпионате России по волейболу.

13-14 декабря прошли матчи 13-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

13-й тур

13 декабря

Енисей – Локомотив – 1-3 (25:22, 18:25, 19:25, 21:25)

Оренбуржье – Кузбасс – 3-2 (25:19, 21:25, 21:25, 25:10, 15:13)

Динамо-ЛО – Белогорье – 3-2 (16:25, 25:22, 25:23, 21:25, 21:19)

14 декабря

Факел – Зенит Санкт-Петербург – 3-1 (25:21, 21:25, 25:22, 25:21)

Газпром-Югра – Нова – 0-3 (18:25, 23:25, 20:25)

Ярославич – Горький – 0-3 (21:25, 20:25, 14:25)

Зенит Казань – МГТУ – 3-0 (25:17, 25:20, 25:11)

Динамо Москва – Урал – 3-0 (25:17, 25:19,25:20)

Турнирное положение: Зенит-Казань – 13 побед – 1 поражение (37 очков), Локомотив – 11-2 (33), Динамо Москва – 11-2 (31), Зенит Санкт-Петербург – 9-4 (28), Белогорье – 9-4 (28), Енисей – 8-5 (25), Динамо-ЛО – 9-5 (22), Нова – 7-6 (22), Факел – 5-8 (16), Газпром-Югра – 5-7 (14), Горький – 5-8 (13), Оренбуржье – 4-8 (11), Ярославич – 3-10 (11), Урал – 3-10 (10), Кузбасс – 2-11 (8), МГТУ – 1-12 (3).

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
