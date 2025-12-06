Чемпионат России по волейболу (жен). 12-й тур. «Локомотив» обыграл «Омичку», «Заречье-Одинцово» уступило московскому «Динамо», другие результаты

«Заречье» проиграло «Динамо» из Москвы в матче чемпионата России по волейболу.

С 5 по 6 декабря прошли матчи 12-го тура женского чемпионата России по волейболу. Пари Суперлига по волейболу Женщины 12-й тур 5 декабря, пятница Минчанка – Уралочка – 1-3 (16:25, 28:26, 17:25, 23:25) Протон – Тулица – 3-1 (25:22, 25:12, 22:25, 25:23) Корабелка – Динамо Краснодар – 3-0 (25:19, 25:21, 25:14) Ленинградка – Динамо-Ак Барс Казань – 1-3 (18:25, 25:18, 9:25, 20:25) 6 декабря, суббота Енисей – Динамо-Метар – 1-3 (20:25, 22:25, 25:20, 16:25) Локомотив – Омичка – 3-0 (25:21, 25:18, 26:24) Заречье-Одинцово – Динамо Москва – 2-3 (17:25, 17:25, 25:16, 25:18, 6:15) Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань – 11 побед – 1 поражение (33 очка), Заречье-Одинцово – 10-2 (30), Уралочка – 8-4 (27), Локомотив – 7-5 (21), Ленинградка – 7-5 (20), Протон – 6-6 (18), Динамо Москва – 6-6 (18), Корабелка – 6-6 (18), Омичка – 5-7 (16), Тулица – 5-7 (15), Динамо-Метар – 5-7 (12), Динамо Краснодар – 3-9 (9), Енисей – 3-9 (8), Минчанка – 2-10 (7).