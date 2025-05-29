Российские волейболисты могут провести товарищеский матч со сборной Италии в августе
Российские волейболисты могут провести товарищеский матч со сборной Италии.
Об этом сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.
«Инициатива о проведении товарищеского матча со сборной Италии исходила от нашей стороны, и Федерация волейбола Италии приняла ее очень позитивно. Они послали запрос в Национальный олимпийский комитет Италии о проведении матча, и теперь нам остается только ждать.
Если говорить о сроках, то мы ориентируемся на 20-е числа августа», – сказал Яременко.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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