Российские волейболисты могут провести товарищеский матч со сборной Италии в августе

Российские волейболисты могут провести товарищеский матч со сборной Италии.

Об этом сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

«Инициатива о проведении товарищеского матча со сборной Италии исходила от нашей стороны, и Федерация волейбола Италии приняла ее очень позитивно. Они послали запрос в Национальный олимпийский комитет Италии о проведении матча, и теперь нам остается только ждать.

Если говорить о сроках, то мы ориентируемся на 20-е числа августа», – сказал Яременко.