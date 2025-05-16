Россия сыграет с Сербией на Кубке Первого канала по волейболу. Матчи пройдут в Белграде
Матчи пройдут в Белграде на арене «Зал имени Александра Николича». 31 мая состоится матч женских команд, 1 июня – мужских.
Турнир в Сербии станет вторым розыгрышем Кубка Первого канала по волейболу. Первый прошел в августе прошлого года с участием звезд российского волейбола, тренеров Владимира Алекно, Николая Карполя, а также тренерских штабов мужской и женской национальных сборных России.
Турнир будет показан в эфире и на онлайн-ресурсах Первого канала.
Мужская сборная России
Связующие – Павел Панков («Динамо»), Константин Абаев («Верона»);
Диагональные – Максим Сапожков («Динамо»), Илья Казаченков («Локомотив»);
Доигровщики – Антон Семышев, Денис Богдан (оба — «Динамо»), Дмитрий Волков («Зенит-Казань»), Станислав Динейкин («Зенит»);
Блокирующие – Илья Власов, Дмитрий Жук (оба — «Динамо»), Ильяс Куркаев, Дмитрий Лызик (оба — «Локомотив»);
Либеро – Евгений Баранов («Динамо»), Илья Федоров («Зенит-Казань).
Женская сборная России
Связующие – Полина Матвеева («Динамо Ак-Барс»), Ирина Филиштинская («Локомотив»);
Диагональные – Татьяна Толок («Игор Горгондзола»), Анна Лазарева («Кузейбору»);
Доигровщицы – Арина Федоровцева («Фенербахче»), Марина Маркова («Вакифбанк»), Светлана Гатина («Динамо Ак-Барс»), Ольга Бирюкова («Заречье-Одинцово»), Ирина Воронкова («Локомотив»);
Блокирующие – Ангелина Лазарева («Динамо»), Наталья Суворова («Волеро Ле Кане»), Виктория Пушина («Динамо»), Юлия Бровкина («Заречье-Одинцово»);
Либеро – Светлана Масалева («Заречье-Одинцово»), Анна Подкопаева («Динамо»), Мария Бибина («Динамо Ак-Барс»).