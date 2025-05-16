Россия сыграет с Сербией на Кубке Первого канала по волейболу. Матчи пройдут в Белграде

Сборные России по волейболу сыграют с Сербией на Кубке Первого канала.

Матчи пройдут в Белграде на арене «Зал имени Александра Николича». 31 мая состоится матч женских команд, 1 июня – мужских.

Турнир в Сербии станет вторым розыгрышем Кубка Первого канала по волейболу. Первый прошел в августе прошлого года с участием звезд российского волейбола, тренеров Владимира Алекно, Николая Карполя, а также тренерских штабов мужской и женской национальных сборных России.

Турнир будет показан в эфире и на онлайн-ресурсах Первого канала.

Мужская сборная России



Связующие – Павел Панков («Динамо»), Константин Абаев («Верона»);

Диагональные – Максим Сапожков («Динамо»), Илья Казаченков («Локомотив»);

Доигровщики – Антон Семышев, Денис Богдан (оба — «Динамо»), Дмитрий Волков («Зенит-Казань»), Станислав Динейкин («Зенит»);

Блокирующие – Илья Власов, Дмитрий Жук (оба — «Динамо»), Ильяс Куркаев, Дмитрий Лызик (оба — «Локомотив»);

Либеро – Евгений Баранов («Динамо»), Илья Федоров («Зенит-Казань).

Женская сборная России

Связующие – Полина Матвеева («Динамо Ак-Барс»), Ирина Филиштинская («Локомотив»);

Диагональные – Татьяна Толок («Игор Горгондзола»), Анна Лазарева («Кузейбору»);

Доигровщицы – Арина Федоровцева («Фенербахче»), Марина Маркова («Вакифбанк»), Светлана Гатина («Динамо Ак-Барс»), Ольга Бирюкова («Заречье-Одинцово»), Ирина Воронкова («Локомотив»);

Блокирующие – Ангелина Лазарева («Динамо»), Наталья Суворова («Волеро Ле Кане»), Виктория Пушина («Динамо»), Юлия Бровкина («Заречье-Одинцово»);

Либеро – Светлана Масалева («Заречье-Одинцово»), Анна Подкопаева («Динамо»), Мария Бибина («Динамо Ак-Барс»).