4

Россия сыграет с Сербией на Кубке Первого канала по волейболу. Матчи пройдут в Белграде

Сборные России по волейболу сыграют с Сербией на Кубке Первого канала.

Матчи пройдут в Белграде на арене «Зал имени Александра Николича». 31 мая состоится матч женских команд, 1 июня – мужских.

Турнир в Сербии станет вторым розыгрышем Кубка Первого канала по волейболу. Первый прошел в августе прошлого года с участием звезд российского волейбола, тренеров Владимира Алекно, Николая Карполя, а также тренерских штабов мужской и женской национальных сборных России.

Турнир будет показан в эфире и на онлайн-ресурсах Первого канала.

Мужская сборная России

Связующие – Павел Панков («Динамо»), Константин Абаев («Верона»);

Диагональные – Максим Сапожков («Динамо»), Илья Казаченков («Локомотив»);

Доигровщики – Антон Семышев, Денис Богдан (оба — «Динамо»), Дмитрий Волков («Зенит-Казань»), Станислав Динейкин («Зенит»);

Блокирующие – Илья Власов, Дмитрий Жук (оба — «Динамо»), Ильяс Куркаев, Дмитрий Лызик (оба — «Локомотив»);

Либеро – Евгений Баранов («Динамо»), Илья Федоров («Зенит-Казань). 

Женская сборная России

Связующие – Полина Матвеева («Динамо Ак-Барс»), Ирина Филиштинская («Локомотив»);

Диагональные – Татьяна Толок («Игор Горгондзола»), Анна Лазарева («Кузейбору»);

Доигровщицы – Арина Федоровцева («Фенербахче»), Марина Маркова («Вакифбанк»), Светлана Гатина («Динамо Ак-Барс»), Ольга Бирюкова («Заречье-Одинцово»), Ирина Воронкова («Локомотив»);

Блокирующие – Ангелина Лазарева («Динамо»), Наталья Суворова («Волеро Ле Кане»), Виктория Пушина («Динамо»), Юлия Бровкина («Заречье-Одинцово»);

Либеро – Светлана Масалева («Заречье-Одинцово»), Анна Подкопаева («Динамо»), Мария Бибина («Динамо Ак-Барс»).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Кубок Первого канала по волейболу
logoсборная Сербии жен
logoсборная Сербии
logoсборная России по волейболу
logoсборная России жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Волейбол в Telegram
Материалы по теме
Владимир Алекно: «Я разговариваю на ненормативной лексике, когда это необходимо. После Олимпиады Путин сделал мне замечание»
616 мая, 09:24
Мусэрский стал четырехкратным чемпионом Японии в составе «Сантори Санбердз»
15 мая, 14:59
Анна Лазарева: «До всех событий чемпионат России был в топе лучших лиг мира. Сейчас сильнейшие чемпионаты — это Италия, Турция, Бразилия и Китай»
12 мая, 08:34
Главные новости
Чемпионка России в составе «Локомотива» Ксения Парубец взяла паузу в карьере
24 минуты назад
Американский связующий Кристенсон покинул казанский «Зенит»
вчера, 17:53
Эбрар Каракурт покинула «Локомотив»
3213 мая, 11:27
Александр Волков покинул пост главного тренера «Белогорья»
312 мая, 20:41
Кубок России по волейболу. «Локомотив» обыграл московское «Динамо» в финале, казанский «Зенит» победил петербургский в матче за бронзу
1511 мая, 19:10
Кубок России по волейболу. 1/2 финала. Казанский «Зенит» проиграл «Локомотиву», петербургский «Зенит» уступил московскому «Динамо»
810 мая, 19:02
Кубок России по волейболу. Финал шести. Петербургский «Зенит» обыграл «Белогорье», казанский «Зенит» победил «Динамо-ЛО», другие результаты
28 мая, 18:00
Владимир Алекно: «Я давно людей не бью, боюсь. Большая масса. Сегодня на первом месте дипломатия»
166 мая, 11:40
Владимир Алекно: «Я разговариваю на ненормативной лексике, когда это необходимо. После Олимпиады Путин сделал мне замечание»
616 мая, 09:24
Владимир Алекно: «Иран – великая волейбольная страна. Главное мерило успеха или поражения сборной – это народ и журналисты, а потом все остальные»
6 мая, 09:07
Ко всем новостям
Последние новости
«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
19 ноября 2024, 20:08
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
528 августа 2024, 11:25
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
3 августа 2024, 14:50
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
131 июля 2024, 21:20
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
129 июля 2024, 17:37
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
19 июля 2024, 14:56
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
122 апреля 2024, 14:25
Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации
3 октября 2023, 17:21
VK проведет благотворительный турнир по волейболу среди команд IT-компаний
28 сентября 2023, 12:39Пользовательская новость
Призер Олимпиады-1972 Виктор Борщ госпитализирован после падения
11 сентября 2023, 19:53