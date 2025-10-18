Чемпионат России по волейболу. 1-й тур. «Кузбасс» сыграет с «Локомотивом», «Факел» встретится с «Динамо-ЛО», другие матчи
18 октября стартует первый тур мужского чемпионата России по волейболу.
Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
1-й тур
18 октября
Кузбасс – Локомотив Новосибирск – 13.00
Факел – Динамо-ЛО – 15.00
Нова – Нефтяник – 17.00
19 октября
Енисей – Газпром-Югра – 12.00
МГТУ – Зенит Санкт-Петербург – 17.00
Ярославич – Урал – 17.00
Динамо Москва – Зенит Казань – 18.00
Горький – Белогорье – 18.00
Турнирное положение: Факел – 0 очков (0 побед – 0 поражений), Динамо Москва – 0 (0-0), Зенит Казань – 0 (0-0), Белогорье – 0 (0-0), Урал – 0 (0-0), Локомотив – 0 (0-0), Газпром-Югра – 0 (0-0), Ярославич – 0 (0-0), Нова – 0 (0-0), Кузбасс – 0 (0-0), Нефтяник – 0 (0-0), Енисей – 0 (0-0), Динамо-ЛО – 0 (0-0), МГТУ – 0 (0-0), Зенит Санкт-Петербург – 0 (0-0), Горький – 0 (0-0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости