  • Спортс
  • Волейбол
  • Новости
  • Чемпионат России по волейболу. 1-й тур. «Кузбасс» сыграет с «Локомотивом», «Факел» встретится с «Динамо-ЛО», другие матчи
0

Чемпионат России по волейболу. 1-й тур. «Кузбасс» сыграет с «Локомотивом», «Факел» встретится с «Динамо-ЛО», другие матчи

18 октября стартует первый тур мужского чемпионата России по волейболу.

Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

1-й тур

18 октября

Кузбасс – Локомотив Новосибирск – 13.00

Факел – Динамо-ЛО – 15.00

Нова – Нефтяник – 17.00

19 октября

Енисей – Газпром-Югра – 12.00

МГТУ – Зенит Санкт-Петербург – 17.00

Ярославич – Урал – 17.00

Динамо Москва – Зенит Казань – 18.00

Горький – Белогорье – 18.00

Турнирное положение: Факел – 0 очков (0 побед – 0 поражений), Динамо Москва – 0 (0-0), Зенит Казань – 0 (0-0), Белогорье – 0 (0-0), Урал – 0 (0-0), Локомотив – 0 (0-0), Газпром-Югра – 0 (0-0), Ярославич – 0 (0-0), Нова – 0 (0-0), Кузбасс – 0 (0-0), Нефтяник – 0 (0-0), Енисей – 0 (0-0), Динамо-ЛО – 0 (0-0), МГТУ – 0 (0-0), Зенит Санкт-Петербург – 0 (0-0), Горький – 0 (0-0). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoЛокомотив Новосибирск
logoКузбасс
logoФакел
Оренбуржье (Нефтяник)
logoЗенит Санкт-Петербург
Енисей
logoЯрославич
logoГазпром-Югра
МГТУ
logoЗенит-Казань
logoДинамо Москва
logoБелогорье
Горький (Нижний Новгород)
logoУрал
чемпионат России
результаты
Динамо Ленинградская область
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Волейбол в Telegram
Материалы по теме
Кубок Победы. Московское «Динамо» в финале обыграло петербургский «Зенит», «Белогорье» одолело казанский «Зенит» в матче за 3-е место
212 октября, 19:15
Кубок России по волейболу. Финал шести. Петербургский «Зенит» обыграл «Белогорье», казанский «Зенит» победил «Динамо-ЛО», другие результаты
28 мая, 18:00
Чемпионат России по волейболу. 1/2 финала. Казанский «Зенит» выиграл серию у «Динамо-ЛО», «Зенит» из Санкт-Петербурга прошел «Белогорье»
58 апреля, 19:24
Главные новости
Чемпионат России по волейболу (жен). 3-й тур. Московское «Динамо» встретится с «Тулицей», «Заречье» против «Омички», другие матчи
45 минут назад
Путин наградил генсека ВФВ Яременко медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» ІІ степени
вчера, 06:40
Чемпионат России по волейболу (жен). 2-й тур. Московское «Динамо» обыграло «Динамо» из Краснодара и другие результаты
614 октября, 18:09
Кубок Победы. Московское «Динамо» в финале обыграло петербургский «Зенит», «Белогорье» одолело казанский «Зенит» в матче за 3-е место
212 октября, 19:15
Марине Марковой наложили 13 швов на руку из-за несчастного случая на тренировке
11 октября, 11:12
Чемпионат России по волейболу (жен). Краснодарское «Динамо» обыграло «Тулицу», «Ленинградка» на тай-брейке одолела «Уралочку», другие результаты
5 октября, 18:50
Команды России и Беларуси по пляжному волейболу сыграли шоу-матч в кузове БелАЗа
11 октября, 14:52Фото
Кубок Победы. Казанское «Динамо» обыграло «Ленинградку» в финале, «Заречье-Одинцово» одолело московское «Динамо» в матче за 3-е место
28 сентября, 18:37
Чемпионат мира по волейболу-2025. Италия победила Болгарию в финале, Польша обыграла Чехию в матче за бронзу
4228 сентября, 12:30
Чемпионат мира по волейболу-2025. 1/2 финала. Италия обыграла Польшу, Чехия уступила Болгарии
8327 сентября, 12:15
Ко всем новостям
Последние новости
Доигровщица Светлана Гатина покинула казанское «Динамо»
19 мая, 20:07
«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
19 ноября 2024, 20:08
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
528 августа 2024, 11:25
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
3 августа 2024, 14:50
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
131 июля 2024, 21:20
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
129 июля 2024, 17:37
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
19 июля 2024, 14:56
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
122 апреля 2024, 14:25
Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации
3 октября 2023, 17:21
VK проведет благотворительный турнир по волейболу среди команд IT-компаний
28 сентября 2023, 12:39Пользовательская новость