Чемпионат России по волейболу (жен). «Енисей» сыграет с «Омичкой», «Корабелка» встретится с московским «Динамо», другие матчи

4 октября стартует чемпионат России по волейболу среди женских команд.

Пари Суперлига по волейболу

Женщины

1-й тур

4 октября

Енисей – Омичка – 12.00

Корабелка – Динамо Москва – 17.00

5 октября

Протон – Динамо-Ак Барс Казань – 16.00

Динамо Краснодар – Тулица – 17.00

Заречье-Одинцово – Динамо Метар – 17.00

Минчанка – Локомотив – 17.30

Ленинградка – Уралочка – 18.00

Турнирная таблица: Заречье-Одинцово – 0 очков (0 побед – 0 поражений), Динамо Москва – 0 (0-0), Уралочка – 0 (0-0), Минчанка – 0 (0-0), Динамо-Ак Барс Казань – 0 (0-0), Динамо Краснодар – 0 (0-0), Ленинградка – 0 (0-0), Омичка – 0 (0-0), Динамо Метар – 0 (0-0), Локомотив – 0 (0-0), Протон – 0 (0-0), Енисей – 0 (0-0), Корабелка – 0 (0-0), Тулица- 0 (0-0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
