Чемпионат России по волейболу (жен). «Енисей» сыграет с «Омичкой», «Корабелка» встретится с московским «Динамо», другие матчи
4 октября стартует чемпионат России по волейболу среди женских команд.
Пари Суперлига по волейболу
Женщины
1-й тур
4 октября
Енисей – Омичка – 12.00
Корабелка – Динамо Москва – 17.00
5 октября
Протон – Динамо-Ак Барс Казань – 16.00
Динамо Краснодар – Тулица – 17.00
Заречье-Одинцово – Динамо Метар – 17.00
Минчанка – Локомотив – 17.30
Ленинградка – Уралочка – 18.00
Турнирная таблица: Заречье-Одинцово – 0 очков (0 побед – 0 поражений), Динамо Москва – 0 (0-0), Уралочка – 0 (0-0), Минчанка – 0 (0-0), Динамо-Ак Барс Казань – 0 (0-0), Динамо Краснодар – 0 (0-0), Ленинградка – 0 (0-0), Омичка – 0 (0-0), Динамо Метар – 0 (0-0), Локомотив – 0 (0-0), Протон – 0 (0-0), Енисей – 0 (0-0), Корабелка – 0 (0-0), Тулица- 0 (0-0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости