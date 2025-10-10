Чемпионат России по волейболу (жен). 2-й тур. «Уралочка» сыграет с «Заречьем-Одинцово», «Омичка» встретится с «Ленинградкой», другие матчи
4 октября стартуют матчи второго тура женского чемпионата России по волейболу.
Женщины
2-й тур
10 октября
Уралочка – Заречье-Одинцово – 16.30
11 октября
Омичка – Ленинградка – 13.00
Локомотив – Тулица – 20.00
12 октября
Динамо-Метар – Протон – 15.00
Минчанка – Енисей – 17.30
Динамо-Ак Барс Казань – Корабелка – 19.00
14 октября
Динамо Москва – Динамо Краснодар – 16.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирная таблица: Динамо Москва – 3 очка (1 победа – 0 поражений), Динамо Краснодар – 3 (1-0), Заречье-Одинцово – 3 (1-0), Динамо-Ак Барс Казань – 3 (1-0), Омичка – 3 (1-0), Локомотив – 3 (1-0), Ленинградка – 2 (1-0), Уралочка – 1 (0-1), Минчанка – 0 (0-1), Динамо Метар – 0 (0-1), Протон – 0 (0-1), Тулица- 0 (0-1), Енисей – 0 (0-1), Корабелка – 0 (0-1).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
