Кубок Победы. Московское «Динамо» в финале обыграло петербургский «Зенит», «Белогорье» одолело казанский «Зенит» в матче за 3-е место

0

Московское «Динамо» обыграло петербургский «Зенит» в финале Кубка Победы.

Кубок Победы

Москва

Финал

Динамо Москва – Зенит Санкт-Петербург – 3-2 (24:26, 26:24, 25:22, 22:25, 15:13)

Матч за 3-е место

Белогорье – Зенит-Казань – 3-1 (25:21, 25:23, 22:25, 25:16)

