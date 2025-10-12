Кубок Победы. Московское «Динамо» в финале обыграло петербургский «Зенит», «Белогорье» одолело казанский «Зенит» в матче за 3-е место
Московское «Динамо» обыграло петербургский «Зенит» в финале Кубка Победы.
Кубок Победы
Москва
Финал
Динамо Москва – Зенит Санкт-Петербург – 3-2 (24:26, 26:24, 25:22, 22:25, 15:13)
Матч за 3-е место
Белогорье – Зенит-Казань – 3-1 (25:21, 25:23, 22:25, 25:16)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
