Чемпионат России по волейболу (жен). 4-й тур. «Протон» сыграет с «Омичкой», казанское «Динамо» встретится с «Тулицей», другие матчи
21-26 октября пройдут матчи 4-го тура женского чемпионата России по волейболу.
Пари Суперлига по волейболу
Женщины
3-й тур
21 октября
Протон – Омичка – 18.00
24 октября
Минчанка – Заречье-Одинцово – 18.00
Динамо-Ак Барс Казань – Тулица – 18.30
25 октября
Динамо-Метар – Динамо Краснодар – 16.00
Уралочка – Корабелка – 16.00
Локомотив – Динамо Москва – 19.00
26 октября
Енисей – Ленинградка – 12.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань – 3 победы – 0 поражений (9 очков),Локомотив – 2-1 (7), Ленинградка – 2-1 (6), Динамо Москва – 2-1 (6), Заречье-Одинцово – 2-1 (6), Омичка – 2-1 (5), Уралочка – 1-2 (5), Динамо Краснодар – 1-2 (3), Протон – 1-2 (3), Минчанка – 1-2 (3), Корабелка – 1-2 (3), Тулица – 1-2 (3), Енисей – 1-2 (2), Динамо Метар – 1-2 (2).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
