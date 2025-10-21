  • Спортс
  • Волейбол
  • Новости
  • Чемпионат России по волейболу (жен). 4-й тур. «Протон» сыграет с «Омичкой», казанское «Динамо» встретится с «Тулицей», другие матчи
0

Чемпионат России по волейболу (жен). 4-й тур. «Протон» сыграет с «Омичкой», казанское «Динамо» встретится с «Тулицей», другие матчи

21-26 октября пройдут матчи 4-го тура женского чемпионата России по волейболу.

Пари Суперлига по волейболу

Женщины

3-й тур

21 октября

Протон – Омичка – 18.00

24 октября

Минчанка – Заречье-Одинцово – 18.00

Динамо-Ак Барс Казань – Тулица – 18.30

25 октября

Динамо-Метар – Динамо Краснодар – 16.00

Уралочка – Корабелка – 16.00

Локомотив – Динамо Москва – 19.00

26 октября

Енисей – Ленинградка – 12.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань – 3 победы – 0 поражений (9 очков),Локомотив – 2-1 (7), Ленинградка – 2-1 (6), Динамо Москва – 2-1 (6), Заречье-Одинцово – 2-1 (6), Омичка – 2-1 (5), Уралочка – 1-2 (5),  Динамо Краснодар – 1-2 (3), Протон – 1-2 (3), Минчанка – 1-2 (3), Корабелка – 1-2 (3), Тулица – 1-2 (3), Енисей – 1-2 (2), Динамо Метар – 1-2 (2). 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Динамо-Ак Барс Казань жен
logoЛокомотив Калининградская область
Динамо Москва жен
logoУралочка
Омичка
Динамо Краснодар жен
Динамо-Метар
Ленинградка
Корабелка
Енисей жен
результаты
Тулица
Минчанка
чемпионат России
Заречье-Одинцово
Протон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Волейбол в Telegram
Главные новости
Чемпионат России по волейболу (жен). 3-й тур. «Ленинградка» обыграла «Минчанку», другие результаты
6вчера, 17:20
Чемпионат России по волейболу. 1-й тур. Московское «Динамо» уступило казанскому «Зениту», «Белогорье» на тай-брейке проиграло «Горькому», другие результаты
619 октября, 17:44
Тренер волейболистов Брянский: «Мы надеемся на скорейшее возвращение на международную арену, готовы к этому»
18 октября, 14:07
Путин наградил генсека ВФВ Яременко медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» ІІ степени
16 октября, 06:40
Чемпионат России по волейболу (жен). 2-й тур. Московское «Динамо» обыграло «Динамо» из Краснодара и другие результаты
614 октября, 18:09
Кубок Победы. Московское «Динамо» в финале обыграло петербургский «Зенит», «Белогорье» одолело казанский «Зенит» в матче за 3-е место
212 октября, 19:15
Марине Марковой наложили 13 швов на руку из-за несчастного случая на тренировке
11 октября, 11:12
Чемпионат России по волейболу (жен). Краснодарское «Динамо» обыграло «Тулицу», «Ленинградка» на тай-брейке одолела «Уралочку», другие результаты
5 октября, 18:50
Команды России и Беларуси по пляжному волейболу сыграли шоу-матч в кузове БелАЗа
11 октября, 14:52Фото
Кубок Победы. Казанское «Динамо» обыграло «Ленинградку» в финале, «Заречье-Одинцово» одолело московское «Динамо» в матче за 3-е место
28 сентября, 18:37
Ко всем новостям
Последние новости
Доигровщица Светлана Гатина покинула казанское «Динамо»
19 мая, 20:07
«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
19 ноября 2024, 20:08
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
528 августа 2024, 11:25
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
3 августа 2024, 14:50
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
131 июля 2024, 21:20
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
129 июля 2024, 17:37
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
19 июля 2024, 14:56
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
122 апреля 2024, 14:25
Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации
3 октября 2023, 17:21
VK проведет благотворительный турнир по волейболу среди команд IT-компаний
28 сентября 2023, 12:39Пользовательская новость