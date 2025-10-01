Команды России и Беларуси по пляжному волейболу сыграли шоу-матч в кузове БелАЗа.

Игра прошла 27 сентября на территории завода БелАЗ в белорусском городе Жодино и была приурочена ко Дню машиностроителя.

В матче, завершившимся ничьей, россияне Вячеслав Красильников и Дмитрий Веретюк встретились с белорусами Александром Дедковым и Павлом Петрушко.

Спортсмены сыграли в кузове самого большого карьерного самосвала в мире – 450-тонного БелАЗа-75711. Для проведения матча в кузов специальными бочками загрузили почти 400 тонн песка.

Фото: ВФВ