Команды России и Беларуси по пляжному волейболу сыграли шоу-матч в кузове БелАЗа.
Игра прошла 27 сентября на территории завода БелАЗ в белорусском городе Жодино и была приурочена ко Дню машиностроителя.
В матче, завершившимся ничьей, россияне Вячеслав Красильников и Дмитрий Веретюк встретились с белорусами Александром Дедковым и Павлом Петрушко.
Спортсмены сыграли в кузове самого большого карьерного самосвала в мире – 450-тонного БелАЗа-75711. Для проведения матча в кузов специальными бочками загрузили почти 400 тонн песка.
