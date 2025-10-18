  • Спортс
  • Волейбол
  • Новости
  • Тренер волейболистов Брянский: «Мы надеемся на скорейшее возвращение на международную арену, готовы к этому»
Тренер волейболистов Брянский: «Мы надеемся на скорейшее возвращение на международную арену, готовы к этому»

В сборной России по волейболу заявили, что надеются на скорый допуск к турнирам.

С 2022 года российские команды отстранены от международных соревнований.

«Какие планы у сборной России в 2026 году? Во-первых, мы надеемся на скорейшее возвращение на международную арену, готовы к этому.

Если же этого не произойдет, то Всероссийская федерация волейбола будет планировать сборы и контрольные матчи. Чем сильнее будет соперник, тем интереснее. Мы готовы к любому вызову», – сказал главный тренер мужской сборной России Константин Брянский.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Metaratings
Константин Брянский
ВФВ
logoсборная России по волейболу
отстранение и возвращение России
