Тренер волейболистов Брянский: «Мы надеемся на скорейшее возвращение на международную арену, готовы к этому»
В сборной России по волейболу заявили, что надеются на скорый допуск к турнирам.
С 2022 года российские команды отстранены от международных соревнований.
«Какие планы у сборной России в 2026 году? Во-первых, мы надеемся на скорейшее возвращение на международную арену, готовы к этому.
Если же этого не произойдет, то Всероссийская федерация волейбола будет планировать сборы и контрольные матчи. Чем сильнее будет соперник, тем интереснее. Мы готовы к любому вызову», – сказал главный тренер мужской сборной России Константин Брянский.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Metaratings
