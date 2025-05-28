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Яременко об играх сборной России: «Мы говорили о встречах с итальянской командой и другими сборными в августе и сентябре»

Яременко рассказал о планах сборной России по волейболу на конец лета.

«Планируем, что в августе-сентябре соберем национальные команды. Будем стараться сделать хорошую вывеску для сборных команд, чтобы не просто так собрать игроков.

Они в августе уже полностью пройдут предсезонную подготовку. Будут играть Кубок 80-летия победы. Там между двумя этапами Кубка хотим собрать национальные команды.

Хотелось бы знаковых встреч. Мы говорили с итальянской командой и другими сборными. Поэтому постараемся это сделать. Мой прогноз — 70 на 30, где 70 процентов положительные», — сказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
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Александр Яременко
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