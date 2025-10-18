  • Спортс
Чемпионат России по волейболу (жен). 3-й тур. Московское «Динамо» встретится с «Тулицей», «Заречье» против «Омички», другие матчи

18-19 октября пройдут матчи 3-го тура женского чемпионата России по волейболу.

Пари Суперлига по волейболу

Женщины

3-й тур

18 октября

Енисей – Локомотив Калининград – 15.00

Динамо Москва – Тулица – 17.00

Заречье-Одинцово – Омичка – 19.00

19 октября

Корабелка – Динамо-Метар – 15.00

Динамо Краснодар – Динамо-Ак Барс Казань – 16.00

Протон – Уралочка – 16.30

Ленинградка – Минчанка – 19.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань – 6 очков (2 победы – 0 поражений), Динамо Москва – 6 (2-0), Локомотив – 6 (2-0), Омичка – 5 (2-0), Уралочка – 4 (1-1), Динамо Краснодар – 3 (1-1), Ленинградка – 3 (1-1), Минчанка – 3 (1-1), Заречье-Одинцово – 3 (1-1), Динамо Метар – 2 (1-1), Протон – 1 (0-2), Енисей – 0 (0-2), Корабелка – 0 (0-2), Тулица- 0 (0-2).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
